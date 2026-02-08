HABER

Bursa’da sahte alkol operasyonu: 135 litre etil alkol ele geçirildi

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu bir iş yeri ve araçta toplam 135 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çınaraltı Halk Pazarı’ndaki bir manavda izinsiz etil alkol satışı yapıldığı yönünde bilgi edinildi. Bunun üzerine ekipler, saat 17.00 sıralarında adrese yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, iş yerinde 5 litrelik bidonlar halinde toplam 95 litre etil alkol bulundu. İş yeri sorumlusu İ.Ö.’nün, tespit edilen ürünleri rızaen teslim ettiği bildirildi.
Denetimlerin devamında, iş yeri önünde park halinde bulunan ve Y.K.’ye ait olduğu belirlenen 16 BKM 027 plakalı araçta yapılan aramada ise 5 litrelik bidonlar halinde toplam 40 litre etil alkol ele geçirildi. Araçtaki etil alkollere de ekipler tarafından el konuldu.
Ele geçirilen toplam 135 litre etil alkol muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bursa
