Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Büyük Final Günleri'nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Büyük Final Günleri'nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaydanlık, kahve makinesi ve kettle'ınızda kireç görmekten sıkıldıysanız ve musluk suyunuzu güvenli ve lezzetli bir şekilde tüketmek istiyorsanız doğru zamanda doğru yerdesiniz! Brita'nın filtrelerinden sürahilerine kadar en sevilen ürünlerinde Büyük Final Günler'nin son günü için harika indirimler var. Zaman ve stoklar sınırlı, o yüzden fırsatları değerlendirmek için sepetinizi hemen yapın deriz!

Evde taze ve lezzetli suya ulaşmak hiç bu kadar kolay ve uygun fiyatlı olmamıştı! BRITA'nın sürahileri, musluk üstü sistemleri, tezgah üstü cihazları ve yedek filtrelerindeki indirimlerle tüm su ihtiyaçlarınızı güvenle ve uygun fiyata karşılayabilirsiniz. Hadi o zaman, en indirimli BRITA ürünlerini incelemek için içeriğe geçelim!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Brita indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. BRITA On Tap V-MF Musluk Üstü Filtreleme Sistemi Yedek Filtresi

Büyük Final Günleri nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada! 1

Musluk suyunuzun güvenilir şekilde filtrelenmesini istiyorsanız bu Brita filtre tam size göre. 600 litreye kadar temiz ve filtrelenmiş su sağlayarak kloru, kötü tat ve koku oluşturan maddeleri etkili şekilde azaltıyor. Böcek ilaçlarından hormon kalıntılarına kadar birçok kirleticiyle mücadele ederken bakterilerin yüzde 99,99’unu da filtreliyor. Üstelik suyun içindeki değerli mineralleri koruyarak lezzetli ve güven veren içme suyu sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu filtreyi 2 yıldır farklı sitelerden alıyordum, ortalama 200 litre kala, debi çık düşüyor ve cihaz yuvasından damlatıyordu. Sürekli aynı durumu yaşayınca, 100-150 litrelik kullanım varken bile değiştirdiğim oldu. Buradan aldığım filtreyi 2 aydır kullanıyorum, 80 litre kaldı buna rağmen akış hızında, tadında, çalışmasında hiçbir sorun yok. Kesinlikle yine bu satıcıdan alacağım. Teşekkür ederim.”
  • “Kesinlikle hissedilir tat farklı yaratıyor. Musluk suyunu çok daha yumuşak ve boğazda kötü tat bırakmayacak hale getiriyor. Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz, memnunuz.”
Ürünü İncele

2. BRITA Cam Su Arıtma Sürahisi 1x Maxtra Pro All-In-1 Filtreli 2,5 lt

Büyük Final Günleri nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada! 2

BRITA’nın camdan ürettiği ilk filtreli sürahi, mutfağınıza hem şıklık hem de güven getiriyor. Hafif, sağlam ve ısıya dayanıklı yapısıyla günlük kullanım için ideal. Tek elle kolay dolum sağlayan kapağı ve filtre değişimini hatırlatan Smart Light LED göstergesiyle oldukça pratik. MAXTRA PRO 4 aşamalı filtre sistemi ise kloru, kireci, metal kalıntılarını ve birçok yabancı maddeyi azaltarak kahve ve çayda tam aroma sunan taze su hazırlıyor. Tüm parçaları (LED hariç) bulaşık makinesine uygun, BPA içermiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Cam kısmı borosilikat gibi, daha önce plastik hazneyi kullanıyordum, bu daha sağlıklı ve şık. Ürün zaten kullandığım ve memnun olduğum bir ürün. Suyun içimi güzel, çay, kahve, yemek her şey için Brita ile arıtma yaparak kullanıyoruz.”
  • “Daha önce de kullandığım bir marka. Önceki serisi XL ve sert plastik olan sürahisini kullanıyordum. Zamanla yeşillenme ve formunu kaybetmeye başladı. Zamanı gelmişti yeni serisini almaya. Fakat bu kadar güzel ve tatlı bir sürahi yapacaklarını tahmin etmemiştim. Ne büyük ne küçük çok ideal. Brita kalitesi tartışılmaz.”
Ürünü İncele

3. BRITA MAXTRA PRO All-In-1 Yedek Su Arıtma Filtresi 6’lı

Büyük Final Günleri nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada! 3

Tek filtresiyle yaklaşık 8 damacana suyu filtreleyebilir, 150 litreye kadar taze suyun tadını çıkarabilirsiniz. Kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri korurken klor, pestisit, herbisit ve farmasötik kalıntıları etkili şekilde azaltır. MicroFlow teknolojisiyle 4 aşamalı filtreleme sunar ve tüm BRITA sürahilerle uyumludur. Üstelik böylelikle plastik atığı azaltarak doğaya da katkıda bulunursunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Birkaç yıldır kullanıyorum, çok başarılı. Özellikle bu serisinde aktif karbon tozu kaçma durumu da çözümlenmiş. Daha öncekilerde bu problem vardı.”
  • “Biz Brita'yi içmek için değil, yemeklerde, çay ve kahvede kullanıyoruz. Temel amacımız kahve makinelerini kireçten vs. korumak olsa da suyun lezzetinde de ciddi anlamda değişiklik oluyor. Brita olmadan demlenen çayın tadı oldukça kötü. Ankara'da özellikle, maalesef şebeke çay ve kahvenin tadını bozuyor. Brita burada çok işe yarıyor.”
Ürünü İncele

4. BRITA CUBE Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı (4 l)

Büyük Final Günleri nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada! 4

Mutfakta yer kaplamayan, şık tasarımlı ve tek dokunuşla çalışan pratik bir su arıtma cihazı arıyorsanız BRITA CUBE tam size göre! 4 litrelik haznesiyle sürekli su doldurma derdini ortadan kaldırırken MAXTRA+ Pro filtre sayesinde lezzetli ve arıtılmış içme suyu sunar. Su seviye göstergesi ve kolay doldurma kapağıyla kullanım kolaylığı yaratan cihaz sıcak su üretmesinin yanında siyah gövdesi ve şeffaf haznesiyle de mutfaklara çok yakışır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Suyun akış hızı düşük UVC işleminden ötürü olabilir belki. Sıcak su verme hızı beklediğimden de ötede iyi. Çayın suyunu direkt oradan alıyorum kettle beklemeden. All in filtresi kullanıyoruz. Görüntüsü çok güzel. İşini de layığıyla yapıyor. Ters ozmosla çalışan su arıtıcılar doğaya zarar veriyor su sarfiyatı yüksek o yüzden Brita Cube benim beklentilerimi karşıladı.”
  • “Çok başarılı ve kaliteli bir ürün. Arıtıcı için tezgahı delmek istemedik ve tercihimiz bu üründen yana oldu. İçilmez derecedeki suyu içilebilir hale getirdiğinden hazır su alma ihtiyacımız ortadan kalktı. Ayrıca sıcak su verebilmesi sayesinde kahve yapmak çok daha zahmetsiz oldu.”
Ürünü İncele

5. BRITA Maxtra Pro Kireç Uzmanı Yedek Su Arıtma Filtresi 12'li

Büyük Final Günleri nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada! 5

Kahve makinesinden kettle ve çaydanlığa küçük ev aletleriniz kireçten zarar görmesin diye geliştirilen MAXTRA PRO Kireç Uzmanı filtre, kireci %50 daha etkili şekilde azaltır ve yaklaşık 8 damacana suyu tek filtreyle arıtır. Yararlı mineralleri korurken musluk suyunu hem sıcak hem soğuk tüketimler için ideal hale getirir. 4 aşamalı filtre sistemi sayesinde iri parçacıklardan klora, metal kalıntılarından kirece kadar birçok unsuru etkili şekilde süzen filtre, tüm BRITA sürahilerle uyumludur ve MicroFlow teknolojisiyle her musluğu güvenilir bir su kaynağına dönüştürür.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Diğer filtreye göre içimin daha sert olduğunu söylemeliyim. Zaten üstünde sert sular için olduğu söyleniyor. Yine de ilk haftadan sonra yumuşuyor doğal olarak. Bu filtre hazır suya daha yakın bir deneyim sunuyor bence. Bir de kahve ve çay tiryakileri için aromayı daha fazla hissetmelerine olanak tanıyor.”
  • “Brita'da filtreledğimiz suyu kahve makinesinde, çaydanlıkta ve kettleda kullanyoruz. 6 aydır hiç biri kireçlenmedi. Ayda bir özel kireç çözücü solüsyonlara deli gibi para dökmeye son! Ankara suyu ile baş edebildi, benden tam not aldı.”
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Büyük Final Günleri nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada! 6

Bu içerik 1 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin son günü bugün!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin son günü bugün!

 Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!

Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!

 BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

 Stanley termosun fiyatı Kasım indirimlerinden daha da düşük!

Stanley termosun fiyatı Kasım indirimlerinden daha da düşük!

 Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

 Under Armour ayakkabıda son güne özel büyük fırsat!

Under Armour ayakkabıda son güne özel büyük fırsat!

 iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
su arıtma cihazı
İş birliği İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Büyük indirim döneminin son gününe özel indirimde!

Büyük indirim döneminin son gününe özel indirimde!

Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

Camper ayakkabıda indirim için son günler!

Camper ayakkabıda indirim için son günler!

Bu hafta sonu ŞOK'a Samsung çamaşır makinesi geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a Samsung çamaşır makinesi geliyor!

Şarjlı diş fırçasına geçmek için son saatler!

Şarjlı diş fırçasına geçmek için son saatler!

Şarjlı diş fırçasına geçmek için son saatler!

Şarjlı diş fırçasına geçmek için son saatler!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin son günü bugün!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin son günü bugün!

Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

16.00'da Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

16.00'da Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Büyük indirim döneminin son gününe özel indirimde!

Büyük indirim döneminin son gününe özel indirimde!

Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

Tchibo'da Büyük Final Günleri indirimi için son gün bugün!

Camper ayakkabıda indirim için son günler!

Camper ayakkabıda indirim için son günler!

Bu hafta sonu ŞOK'a Samsung çamaşır makinesi geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a Samsung çamaşır makinesi geliyor!

20.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsat var!

20.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsat var!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Eşiyle çocuğu ölürken onun başkasıyla ilişkisi ortaya çıkmıştı! Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti

Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihar etti

Dolabın arkasındaki gizli bölmeden 'fuhuş' çıktı! 9'u birden yakalandı

Dolabın arkasındaki gizli bölmeden 'fuhuş' çıktı! 9'u birden yakalandı

Adidas ayakkabının fiyatı Büyük Final Günleri'nin son gününde düştü!

Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!

Uludağ'da doğa yürüyüşü faciası: Kaybolan çocuklardan biri hayatını kaybetti

Uludağ'da doğa yürüyüşü faciası: Kaybolan çocuklardan biri hayatını kaybetti

Esenyurt'ta alacak-verecek kavgası: Çok sayıda yaralı var

Sokak ortasında kanlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Ardahan'da yükseklerde kar etkili oluyor

Ardahan'da yükseklerde kar etkili oluyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.