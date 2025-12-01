Büyük Final Günleri'nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada!

Evde taze ve lezzetli suya ulaşmak hiç bu kadar kolay ve uygun fiyatlı olmamıştı! BRITA'nın sürahileri, musluk üstü sistemleri, tezgah üstü cihazları ve yedek filtrelerindeki indirimlerle tüm su ihtiyaçlarınızı güvenle ve uygun fiyata karşılayabilirsiniz. Hadi o zaman, en indirimli BRITA ürünlerini incelemek için içeriğe geçelim!
Musluk suyunuzun güvenilir şekilde filtrelenmesini istiyorsanız bu Brita filtre tam size göre. 600 litreye kadar temiz ve filtrelenmiş su sağlayarak kloru, kötü tat ve koku oluşturan maddeleri etkili şekilde azaltıyor. Böcek ilaçlarından hormon kalıntılarına kadar birçok kirleticiyle mücadele ederken bakterilerin yüzde 99,99’unu da filtreliyor. Üstelik suyun içindeki değerli mineralleri koruyarak lezzetli ve güven veren içme suyu sunuyor.
BRITA’nın camdan ürettiği ilk filtreli sürahi, mutfağınıza hem şıklık hem de güven getiriyor. Hafif, sağlam ve ısıya dayanıklı yapısıyla günlük kullanım için ideal. Tek elle kolay dolum sağlayan kapağı ve filtre değişimini hatırlatan Smart Light LED göstergesiyle oldukça pratik. MAXTRA PRO 4 aşamalı filtre sistemi ise kloru, kireci, metal kalıntılarını ve birçok yabancı maddeyi azaltarak kahve ve çayda tam aroma sunan taze su hazırlıyor. Tüm parçaları (LED hariç) bulaşık makinesine uygun, BPA içermiyor.
Tek filtresiyle yaklaşık 8 damacana suyu filtreleyebilir, 150 litreye kadar taze suyun tadını çıkarabilirsiniz. Kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri korurken klor, pestisit, herbisit ve farmasötik kalıntıları etkili şekilde azaltır. MicroFlow teknolojisiyle 4 aşamalı filtreleme sunar ve tüm BRITA sürahilerle uyumludur. Üstelik böylelikle plastik atığı azaltarak doğaya da katkıda bulunursunuz.
Mutfakta yer kaplamayan, şık tasarımlı ve tek dokunuşla çalışan pratik bir su arıtma cihazı arıyorsanız BRITA CUBE tam size göre! 4 litrelik haznesiyle sürekli su doldurma derdini ortadan kaldırırken MAXTRA+ Pro filtre sayesinde lezzetli ve arıtılmış içme suyu sunar. Su seviye göstergesi ve kolay doldurma kapağıyla kullanım kolaylığı yaratan cihaz sıcak su üretmesinin yanında siyah gövdesi ve şeffaf haznesiyle de mutfaklara çok yakışır.
Kahve makinesinden kettle ve çaydanlığa küçük ev aletleriniz kireçten zarar görmesin diye geliştirilen MAXTRA PRO Kireç Uzmanı filtre, kireci %50 daha etkili şekilde azaltır ve yaklaşık 8 damacana suyu tek filtreyle arıtır. Yararlı mineralleri korurken musluk suyunu hem sıcak hem soğuk tüketimler için ideal hale getirir. 4 aşamalı filtre sistemi sayesinde iri parçacıklardan klora, metal kalıntılarından kirece kadar birçok unsuru etkili şekilde süzen filtre, tüm BRITA sürahilerle uyumludur ve MicroFlow teknolojisiyle her musluğu güvenilir bir su kaynağına dönüştürür.
