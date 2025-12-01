Büyük Final Günleri'nin son gününde en indirimli Brita ürünleri burada!

Evde taze ve lezzetli suya ulaşmak hiç bu kadar kolay ve uygun fiyatlı olmamıştı! BRITA'nın sürahileri, musluk üstü sistemleri, tezgah üstü cihazları ve yedek filtrelerindeki indirimlerle tüm su ihtiyaçlarınızı güvenle ve uygun fiyata karşılayabilirsiniz. Hadi o zaman, en indirimli BRITA ürünlerini incelemek için içeriğe geçelim!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Brita indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. BRITA On Tap V-MF Musluk Üstü Filtreleme Sistemi Yedek Filtresi

Musluk suyunuzun güvenilir şekilde filtrelenmesini istiyorsanız bu Brita filtre tam size göre. 600 litreye kadar temiz ve filtrelenmiş su sağlayarak kloru, kötü tat ve koku oluşturan maddeleri etkili şekilde azaltıyor. Böcek ilaçlarından hormon kalıntılarına kadar birçok kirleticiyle mücadele ederken bakterilerin yüzde 99,99’unu da filtreliyor. Üstelik suyun içindeki değerli mineralleri koruyarak lezzetli ve güven veren içme suyu sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu filtreyi 2 yıldır farklı sitelerden alıyordum, ortalama 200 litre kala, debi çık düşüyor ve cihaz yuvasından damlatıyordu. Sürekli aynı durumu yaşayınca, 100-150 litrelik kullanım varken bile değiştirdiğim oldu. Buradan aldığım filtreyi 2 aydır kullanıyorum, 80 litre kaldı buna rağmen akış hızında, tadında, çalışmasında hiçbir sorun yok. Kesinlikle yine bu satıcıdan alacağım. Teşekkür ederim.”

“Kesinlikle hissedilir tat farklı yaratıyor. Musluk suyunu çok daha yumuşak ve boğazda kötü tat bırakmayacak hale getiriyor. Yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz, memnunuz.”

2. BRITA Cam Su Arıtma Sürahisi 1x Maxtra Pro All-In-1 Filtreli 2,5 lt

BRITA’nın camdan ürettiği ilk filtreli sürahi, mutfağınıza hem şıklık hem de güven getiriyor. Hafif, sağlam ve ısıya dayanıklı yapısıyla günlük kullanım için ideal. Tek elle kolay dolum sağlayan kapağı ve filtre değişimini hatırlatan Smart Light LED göstergesiyle oldukça pratik. MAXTRA PRO 4 aşamalı filtre sistemi ise kloru, kireci, metal kalıntılarını ve birçok yabancı maddeyi azaltarak kahve ve çayda tam aroma sunan taze su hazırlıyor. Tüm parçaları (LED hariç) bulaşık makinesine uygun, BPA içermiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cam kısmı borosilikat gibi, daha önce plastik hazneyi kullanıyordum, bu daha sağlıklı ve şık. Ürün zaten kullandığım ve memnun olduğum bir ürün. Suyun içimi güzel, çay, kahve, yemek her şey için Brita ile arıtma yaparak kullanıyoruz.”

“Daha önce de kullandığım bir marka. Önceki serisi XL ve sert plastik olan sürahisini kullanıyordum. Zamanla yeşillenme ve formunu kaybetmeye başladı. Zamanı gelmişti yeni serisini almaya. Fakat bu kadar güzel ve tatlı bir sürahi yapacaklarını tahmin etmemiştim. Ne büyük ne küçük çok ideal. Brita kalitesi tartışılmaz.”

3. BRITA MAXTRA PRO All-In-1 Yedek Su Arıtma Filtresi 6’lı

Tek filtresiyle yaklaşık 8 damacana suyu filtreleyebilir, 150 litreye kadar taze suyun tadını çıkarabilirsiniz. Kalsiyum ve magnezyum gibi yararlı mineralleri korurken klor, pestisit, herbisit ve farmasötik kalıntıları etkili şekilde azaltır. MicroFlow teknolojisiyle 4 aşamalı filtreleme sunar ve tüm BRITA sürahilerle uyumludur. Üstelik böylelikle plastik atığı azaltarak doğaya da katkıda bulunursunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Birkaç yıldır kullanıyorum, çok başarılı. Özellikle bu serisinde aktif karbon tozu kaçma durumu da çözümlenmiş. Daha öncekilerde bu problem vardı.”

“Biz Brita'yi içmek için değil, yemeklerde, çay ve kahvede kullanıyoruz. Temel amacımız kahve makinelerini kireçten vs. korumak olsa da suyun lezzetinde de ciddi anlamda değişiklik oluyor. Brita olmadan demlenen çayın tadı oldukça kötü. Ankara'da özellikle, maalesef şebeke çay ve kahvenin tadını bozuyor. Brita burada çok işe yarıyor.”

4. BRITA CUBE Tezgah Üstü Su Arıtma Cihazı (4 l)

Mutfakta yer kaplamayan, şık tasarımlı ve tek dokunuşla çalışan pratik bir su arıtma cihazı arıyorsanız BRITA CUBE tam size göre! 4 litrelik haznesiyle sürekli su doldurma derdini ortadan kaldırırken MAXTRA+ Pro filtre sayesinde lezzetli ve arıtılmış içme suyu sunar. Su seviye göstergesi ve kolay doldurma kapağıyla kullanım kolaylığı yaratan cihaz sıcak su üretmesinin yanında siyah gövdesi ve şeffaf haznesiyle de mutfaklara çok yakışır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Suyun akış hızı düşük UVC işleminden ötürü olabilir belki. Sıcak su verme hızı beklediğimden de ötede iyi. Çayın suyunu direkt oradan alıyorum kettle beklemeden. All in filtresi kullanıyoruz. Görüntüsü çok güzel. İşini de layığıyla yapıyor. Ters ozmosla çalışan su arıtıcılar doğaya zarar veriyor su sarfiyatı yüksek o yüzden Brita Cube benim beklentilerimi karşıladı.”

“Çok başarılı ve kaliteli bir ürün. Arıtıcı için tezgahı delmek istemedik ve tercihimiz bu üründen yana oldu. İçilmez derecedeki suyu içilebilir hale getirdiğinden hazır su alma ihtiyacımız ortadan kalktı. Ayrıca sıcak su verebilmesi sayesinde kahve yapmak çok daha zahmetsiz oldu.”

5. BRITA Maxtra Pro Kireç Uzmanı Yedek Su Arıtma Filtresi 12'li

Kahve makinesinden kettle ve çaydanlığa küçük ev aletleriniz kireçten zarar görmesin diye geliştirilen MAXTRA PRO Kireç Uzmanı filtre, kireci %50 daha etkili şekilde azaltır ve yaklaşık 8 damacana suyu tek filtreyle arıtır. Yararlı mineralleri korurken musluk suyunu hem sıcak hem soğuk tüketimler için ideal hale getirir. 4 aşamalı filtre sistemi sayesinde iri parçacıklardan klora, metal kalıntılarından kirece kadar birçok unsuru etkili şekilde süzen filtre, tüm BRITA sürahilerle uyumludur ve MicroFlow teknolojisiyle her musluğu güvenilir bir su kaynağına dönüştürür.

Kullanıcılar ne diyor?

“Diğer filtreye göre içimin daha sert olduğunu söylemeliyim. Zaten üstünde sert sular için olduğu söyleniyor. Yine de ilk haftadan sonra yumuşuyor doğal olarak. Bu filtre hazır suya daha yakın bir deneyim sunuyor bence. Bir de kahve ve çay tiryakileri için aromayı daha fazla hissetmelerine olanak tanıyor.”

“Brita'da filtreledğimiz suyu kahve makinesinde, çaydanlıkta ve kettleda kullanyoruz. 6 aydır hiç biri kireçlenmedi. Ayda bir özel kireç çözücü solüsyonlara deli gibi para dökmeye son! Ankara suyu ile baş edebildi, benden tam not aldı.”

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 1 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.