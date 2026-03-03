Polisten "Narko Alan" operasyonu

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gölbaşı Semti Hacı Mirza Sokak çevresinde gerçekleştirilen ‘Narko Alan’ Uygulamasına katılarak yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, " Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sayın Müdürümüz, çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Denetlemede, İl Emniyet Müdür Yardımcımız Özkan Yücesan, Şube Müdürümüz Semih Seğmen ve Birim Amirlerimiz de hazır bulundular" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır