Uşak’ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Uşak’ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde, Selçuklu Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.B. (28) idaresindeki tır, aynı istikamette seyir halinde olan S.A. (43) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü S.A.’yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

