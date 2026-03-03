Saimbeyli’de alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Saimbeyli ilçesi Değirmenciuşağı Mahallesi’nde İsmail Bozan’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır