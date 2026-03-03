HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. Muhtar ve vatandaşlar hırsıza, ‘Kefeni ne yapacaksın' diyerek seslendi.

Adana'da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar

Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığın gasilhanesine pencereyi söküp girdi. Kişi veya kişiler, burada önce sigara ve yasaklı madde kullanıp ardından kefen, çarşaf ve havluyu çalıp kayıplara karıştı.

Sabah mezarlık görevlisi, pencerenin söküldüğünü görüp durumu Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak'a bildirdi. Tanak, polisi çağırdı ve ekipler olay yerinde inceleme yapıp hırsızlığı yapanları bulmak için çalışma başlattı.

"Buranın uygunsuz kullanımı bizleri çok üzdü"

İHA'ya konuşan Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, "Pazar günü sabah mezarlık görevlisi aradı ve hırsızlığı bildirdi. Buradaki manzara bizi çok üzdü. Bunu yapan bizim mahallemizden birisi değildir, çünkü mahalleli olarak birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Buranın uygunsuz kullanımı bizleri çok üzdü" dedi.

"Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın"

Gasilhaneden kefen çalınmasına anlam veremediğini anlatan Tanak, "Biz burada yedek olarak kefen, çarşaf ve havlu bırakıyorduk. Onları çalmışlar, ne istediler bilmiyoruz. Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? İnşallah emniyet bu kişileri bulur, bu kamu malına verilmiş bir zarardır. Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun gerçekten çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan muhtar Tanak, tek tesellilerinin hırsızların klima ve termosifonu çalmamaları olduğunu söyledi.

"Buranın uygunsuz kullanımı bizleri çok üzdü"

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Perihan Şenyürek ise hırsızlık karşısında tepkisini göstererek, "Burada durumu olmayanlar için yedek kefen bulunuyor. Ey hırsız, elini vicdanına koy, senin annen, baban ölse burada cenazesi yıkanırken kefen alacak paran olmasa ne hissedersin, Allah'tan kork ve vicdanına sor. Buraya gelen herkesin parası yok ki. Paran yoksa git çalış" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
168 kız çocuğu için İran'da kitlesel cenaze töreni: Büyük öfke var168 kız çocuğu için İran'da kitlesel cenaze töreni: Büyük öfke var
Orta Doğu'daki savaşı işaret etti! Bahçeli'den 'İç cephe' çıkışıOrta Doğu'daki savaşı işaret etti! Bahçeli'den 'İç cephe' çıkışı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.