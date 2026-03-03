Bakan Gürlek'ten Bakan Ersoy'a ziyaret

Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunun masaya yatırıldığı toplantıda, şehrin potansiyelini daha da güçlendirecek yatırım ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.



Kapadokya’nın merkezi, güzel şehrimiz Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunu; memleketimizi daha ileriye taşıyacak projeler ve… pic.twitter.com/f78n9Bsph6 — Akın Gürlek (@abakingurlek) March 3, 2026

SOMUT ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda atılabilecek somut adımların da ele alındığı görüşmenin son derece verimli geçtiği belirtildi. Gürlek, nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi dolayısıyla Bakan Ersoy’a teşekkür etti.