Yıllarca "çocuğum olmuyor" diye üzüldü: Asıl gerçek sonradan ortaya çıktı!

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mümin Temel, her gün farklı farklı vakalar ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu anlamda çocuk sahibi olamayan erkeklerin mutlaka kapsamlı bir ürolojik taramadan geçmesi gerektiğini söyledi.

3 yıldır çocuk sahibi olamayan bir hasta, başvurduğu üroloji polikliniğinde nadir rastlanan bir durumla karşılaştı.

Daha önce direkt olarak tüp bebek yöntemi önerilen hastanın, yapılan detaylı incelemeler sonucunda aslında cerrahi ile tedavi edilebilir bir tıkanıklık yaşadığı tespit edildi.

EZBER BOZAN TEŞHİS: 3,5 CM'LİK ENGEL

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mümin Temel tarafından gerçekleştirilen muayenede, hastanın meni kanalının ağzında mesaneyi alttan iten 3,5 santimetrelik bir kist saptandı. Tıpta "azoospermi" (hiç sperm görülmemesi) olarak adlandırılan durumun, aslında bu kistin meni kanalını tıkamasından kaynaklandığı anlaşıldı.

KAPALI AMELİYATLA GELEN MUTLULUK

Opr. Dr. Mümin Temel, TUR-ED adı verilen kapalı ameliyat yöntemiyle meni kanalını tıkayan kistin yaptığı tıkanıklık tamamen ortadan kaldırdı. Operasyonun ardından normal fonksiyonlarına kavuşan hastaya, uzun süreli tıkanıklığa bağlı bozulan sperm kalitesini artırmak için kısa süreli bir ilaç tedavisi uygulandı. Tedavi süreci meyvesini verdi ve hasta, eşinin hamilelik müjdesini doktoruyla paylaştı.

HEMEN PES ETMEYİN, ÖNCE ARAŞTIRIN

Vakaya ilişkin önemli uyarılarda bulunan Opr. Dr. Mümin Temel, çocuk sahibi olamayan erkeklerin mutlaka kapsamlı bir ürolojik taramadan geçmesi gerektiğini vurguladı. Temel, şu ifadeleri kullandı: "Menisinde hiç sperm olmayan veya meni çıkışı gerçekleşmeyen hastalarda; kanal yolunu tıkayabilecek kist, taş veya tümör gibi unsurlar mutlaka araştırılmalıdır. Azoospermi dediğimiz vakaların yüzde 8'inde bu tarz tıkanıklıklara rastlıyoruz. Sorun bazen sadece küçük bir cerrahi dokunuşla çözülebilecek bir tıkanıklık olabilir" dedi.

"MODERN BİR CERRAHİ YÖNTEMDİR"

Opr. Dr. Mümin Temel son olarak, "TUR-ED yöntemi meni kanallarının (ejakülatör kanal) tıkanıklığını gidermek için uygulanan modern bir cerrahi yöntemdir. Bu işlemde herhangi bir dış kesi yapılmaz; tamamen kapalı (endoskopik) yöntemle idrar kanalından girilerek kanalı tıkayan kist, taş veya kireçlenme gibi engeller temizlenir" dedi.

