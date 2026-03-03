HABER

Artvin'de heyelan; TIR hasar gördü

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının üzerine düştüğü park halindeki TIR'da hasar oluştu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının üzerine düştüğü park halindeki TIR'da hasar oluştu.

Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için sıra bekleyen bir TIR'ın üzerine yamaçtan toprak ve kaya parçaları düştü. Heyelanda aracın ön bölümünde hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olası yeni toprak kaymalarına karşı tedbirlerini artıran ekipler, vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Sınır kapısı çevresindeki temizlik ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA

