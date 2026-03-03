HABER

Özel, Meclis'teki iftar programına gitmiyor: "Vallahi de billahi de katılacaktık, balta çektiler"

CHP lideri Özgür Özel TBMM'de düzenlenecek olan iftar programına katılmayacağını duyurdu. Özel, "Vallahi de billahi de katılacaktık. Gidecektik o masada Meclis Başkanı'nın davetiyle o iftara icabet edecektik. Yine balta çektiler arkadaşlar, yine balta çektiler. İftara gideceğim; bu akşam iftara Sincan Cezaevi'ne Tanju'nun yanına gideceğim" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan iftar yemeğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ÖZEL, MECLİS'TEKİ İFTAR PROGRAMINA KATILMIYOR

İftar programına katılmayı planladıklarını belirten Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasıyla birlikte bu plandan vazgeçtiklerini duyurdu.

"VALLAHİ DE BİLLAHİ DE KATILACAKTIK"

Özel, "Vallahi de billahi de katılacaktık. Gidecektik o masada Meclis Başkanı'nın davetiyle o iftara icabet edecektik. Madem ki milli bir duruş lazımdır, madem ki iç cephe güçlü olsundur madem ki bu kadar saldırı altındayken Türkiye'de risk büyükken iktidarı muhalefeti orada bulunsundu..." ifadelerini kullandı.

"YİNE BALTA ÇEKTİLER"

Sözlerine devam eden CHP lideri, "Yine balta çektiler arkadaşlar, yine balta çektiler. İftara gideceğim; bu akşam iftara Sincan Cezaevi'ne Tanju'nun yanına gideceğim" dedi.

