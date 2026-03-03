Soba kaynaklı yangın evi harabeye çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Sercan Sokak'taki bir apartman dairesinde, yanan sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odaları sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın sonrası dairenin içi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin çalışmasının ardından harabeye dönen evin iç kısmı ve oluşan büyük hasar görüntülendi.

