Soba kaynaklı yangın evi harabeye çevirdi

Bolu'da soba kaynaklı yangında apartman kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Sercan Sokak'taki bir apartman dairesinde, yanan sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odaları sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın sonrası dairenin içi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin çalışmasının ardından harabeye dönen evin iç kısmı ve oluşan büyük hasar görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

yangın Bolu
