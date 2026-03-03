HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar tırda hasara yol açtı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği park halindeki tırda maddi hasar oluştu.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar tırda hasara yol açtı

Edinilen bilgiye göre, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Sarp Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için sıra bekleyen park halindeki bir tıra isabet etti. Heyelan nedeniyle tırın ön bölümünde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınarak çalışma başlatıldı.
Öte yandan heyelanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar, ikinci bir heyelan yaşanması üzerine kısa süreli panik yaşadı.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar tırda hasara yol açtı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanlığı'ndan açık alanlara kısıtlama geliyor! Sağlık Bakanlığı'ndan açık alanlara kısıtlama geliyor!
Fatma Nur öğretmenin cenaze töreni düzenlendiFatma Nur öğretmenin cenaze töreni düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıta dev zam bekleniyor: Tarih belli oldu! Güncel benzin, motorin fiyatları

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

Haydarpaşa Limanı'nda gece mesaisi: 2026 model araçlar limana indirildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.