New Balance ayakkabılardaki %30'u aşan indirimi kaçırmayın

Doğru ayakkabı seçimi, stil sahibi bir görünümün ötesinde gün içindeki modunuzu ve performansınızı belirleyen en önemli etkenlerden biri. Hem uzun ömürlü kullanım vadeden kaliteli malzemesiyle hem de her adımda destek sunan konforuyla fark yaratan bir çift ayakkabı almak istiyorsanız New Balance ayakkabılarda indirim başlamışken sepetinize eklemeden alışverişinizi tamamlamayın!
Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
New Balance indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
90’ların o cesur ve ikonik tavrını yansıtan New Balance 997R, göz alıcı tasarımıyla sokakta tüm bakışları üzerinize çekerken gün boyu ayağınızı yormayan yapısıyla rahatlığınızdan ödün vermenize gerek kalmıyor. Hem nostaljik bir hava yakalamak hem de günün yoğun temposuna ayak uydurmak isteyenler için bu model gerçek bir klasik.
Kullanıcılar ne diyor?
Tüm New Balance 997R ayakkabılar için buraya tıklayabilirsiniz.
New Balance 408 serisi, günlük kullanımda hem rahatlık hem de modern bir görünüm isteyenler için tam bir kurtarıcı. C-CAP orta taban yastıklaması sayesinde gün boyu konforlu bir adım deneyimi sunarken 2000’lerin koşu stilinden ilham alan tasarımıyla kombinlerinize dinamik bir hava katıyor. Hafif yapısı ve şık silüetiyle her yaşa ve tarza hitap eden bu model, günlük giyimde pratik ve stil sahibi bir alternatif arayanlar için ideal.
Kullanıcılar ne diyor?
İndirimdeki tüm New Balance 408 ayakkabılar için buraya tıklayabilirsiniz.
New Balance 574, markanın en ikonik modellerinden biri olmayı boşuna hak etmiyor. Karmaşık detaylardan uzak, her şeyi dengeli şekilde sunan çok yönlü yapısıyla yıllardır dünyanın dört bir yanında tercih ediliyor. Geniş kalıplı tasarımı hem rahat hem de sağlam bir kullanım sağlarken hibrit yol/tray yapısı günlük kullanım için ideal bir denge yaratıyor. Dayanıklı, rahat ve zamansız bir stile sahip olan 574, herkesin gardırobunda yer bulabilecek güvenilir bir klasik!
Kullanıcılar ne diyor?
New Balance 574 ayakkabıların tamamına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Bir dönem koşucuların vazgeçilmezi olan 740, 2000’lerin o ikonik geniş gözenekli file yapısını ve parçalı taban tasarımını koruyor ve iki tonlu renk geçişleriyle retro ruhunu fütüristik bir görünümle birleştiriyor. İster geçmişi yad edin ister bu tarzla yeni tanışın; aerodinamik silüetiyle New Balance 740, gardırobunuzun yeni favorisi olmaya aday.
Kullanıcılar ne diyor?
Hem spor odaklı hem de günlük tempoya uyum sağlayan hafif ve işlevsel bir seçenek arayanlar için New Balance 480, nefes alabilir sentetik ve file üst yüzeyiyle hem günlük kullanımda hem de antrenmanlarda ferahlık veren bir model. Dikişsiz kaplamalarıyla şık ve pürüzsüz bir görünüm sunarken bağcıklı yapısı ayağı güvenle sarıyor. Dayanıklı kauçuk dış tabanı ise uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Tüm New Balance 480 ayakkabıları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
New Balance 515, retro dokunuşlarla modern görünümü buluşturan bir stil alternatif. Eski rüzgarlıklardan ve 80’ler koşu ayakkabılarından ilham alan desenli üst yüzeyiyle günlük kombinlere enerjik bir hava katan seri, dayanıklı kauçuk dış tabanıyla da uzun süreli kullanım için güven veriyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısı sayesinde ayağa kolayca uyum sağlayan model, hem stiline önem veren hem de rahatlıktan ödün vermek istemeyenler için birebir.
Kullanıcılar ne diyor?
Diğer New Balance 515 ayakkabılara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Konfor, performans ve modern stil arayanlar için güçlü bir tercih olan Fresh Foam Arishi V4, koşudan günlük kullanıma kadar her ortamda konfor sunabilecek çok yönlü bir model. Fresh Foam orta tabanının sağladığı yumuşak ve hafif adım hissi, file ve sentetik kombinli üst yüzeyle birleşerek gün boyu rahat bir kullanım yaşatıyor. Dikişsiz kaplamaları ayakla pürüzsüz bir uyum yakalarken dayanıklı kauçuk dış tabanı farklı zeminlerde sağlam bir tutuş gerçekleştiriyor.
Kullanıcılar ne diyor?
New Balance Arishi serisini incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Doğada olmayı sevenler için New Balance Garoé gerçek bir yol arkadaşı. En yumuşak yastıklama deneyimini sunan Fresh Foam X orta tabanı sayesinde her adımınız bulutların üzerindeymiş gibi hissettiriyor. Toe Protect teknolojisi parmaklarınızı taş ve kök gibi engellerden korurken AT Tread dış tabanıyla ister asfaltta ister ıslak ve çamurlu arazide yere sağlam basıyorsunuz.
Kullanıcılar ne diyor?
New Balance 565 serisi, hem konforu hem de günlük stile uyumu bir arada arayanlar için ideal bir seçenek. EVA orta taban yastıklaması sayesinde adımlarınızı yumuşak bir hisle desteklerken kaliteli üst yüzeyiyle gün boyu rahatlık sunuyor. Ayarlanabilir bağcıklı yapısıyla güvenli bir uyum sağlarken dayanıklı kauçuk dış tabanıyla günlük kullanımda oluşacak aşınmalara karşı ekstra dayanıklılık yaratıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
İndirimdeki tüm New Balance 565 ayakkabılar için buraya tıklayabilirsiniz.
Hem spor yaparken hem de gün boyu koştururken ayağınızda yokmuş gibi hissettirecek bir ayakkabı arıyorsanız 411v2 tam size göre. Özel Ground Contact EVA yastıklaması sayesinde ekstra ağırlık yapmayan ve nefes alabilen file sayası ayaklarınızın ferah kalmasını sağlayan ayakkabı, şık antrasit rengiyle sadece sporda değil günlük kombinlerinizde de stilinizi tamamlıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 30 Ocak 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.