Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı
Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Diyetteyken gelen ani tatlı krizleri artık kabusunuz olmayacak! Nasıl mı? Günlük atıştırmalık ihtiyacınızı sağlıklı ve lezzetli alternatiflerden yana kullanarak tabii ki! Sporcuların favorilerinden Protein Ocean'da %45'e varan indirim başlamışken en sevilen ve çok satan ürünleri sizin için seçtik.

Diyetlerin en zorlu düşmanı aniden bastıran tatlı isteği... İyi haber bu istekle ve can sıkıcı hisle sürekli savaşmak zorunda değilsiniz. Doğru içeriklerle hazırlanan sağlıklı alternatifler sayesinde tatlı krizlerini diyetinizi bozmadan atlatabilirsiniz. Hem kendinizi şımartacak hem de formunuzu korumanıza destek olacak lezzet dolu seçeneklerle tanışmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Protein Ocean'ın sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklarına mutlaka göz atmalısınız. Üstelik yeni döneme özel lansman ürünlerinde %45'e, çoklu ürün paketlerinde ise %35’e varan indirim başladı. İşte detaylar...

1. Fitness Paketi - Mega

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 1

Antrenman performansınızı zirveye taşımak için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir dev pakette toplandı! "Hangi ürünü almalıyım?" derdine son veren setin yanında hediye gelen Pocket Shaker ile içeceğinizi her zaman yanınıza alabilirsiniz. Üstelik protein ve BCAA aromalarını tamamen kendi zevkinize göre seçerek tatlı ihtiyacınızı da giderebilirsiniz.

2. Düşük Kalorili Sos Paketi

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 2

"Diyet yaparken yemekler çok tatsız" bahanesi artık tarih oluyor! Ketçap, Acı Sos, Sweet Chili ve BBQ Sos’tan oluşan bu 4’lü paketle öğünlerinize lezzet patlaması yaşatabilirsiniz. Düşük kalorili ve düşük şekerli içeriğiyle vicdan azabı çekmeden tavuğunuzu, salatanızı veya makarnanızı tatlandırabilirsiniz. Kullanımı aşırı pratik olan soslar formunu korurken damak tadından ödün vermek istemeyenlerin mutfaktaki en büyük kurtarıcısı olacak.

3. Amino Asit Paketi

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 3

Sporcuların en sevdiği üçlü olan Creatine, Glutamine ve Citrulline, hem antrenman öncesi hem sonrası için bu pakette birleşti. Kas onarımı ve performans artışı için kritik rol oynayan bu amino asitler, aromasız yapıları sayesinde diğer içeceklerinize kolayca karışabiliyor. Farklı boy paketlerde sunulan amino asit setiyle vücudunuza ihtiyacı olan desteği en ekonomik yoldan sağlayabilirsiniz.

4. Protein Bar 32'li Paket

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 4

Her biri 20 g protein içeren, glüten ve hurma içermeyen 4 farklı lezzetiyle protein bar seti, gün içinde yaşanan tatlı krizlerine en lezzetli ve doyurucu cevabı veriyor! Cebinize veya çantanıza atıp çıkarak dilerseniz antrenman çıkışında dilerseniz de canınız tatlı bir şeyler yemek istediğinde tüketebileceğiniz barlar, yüksek protein ve düşük şeker oranıyla diyetinizi hiç bozmadan kaslarınızı besliyor.

5. Termojenik Paket

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 5

Yağ yakımı hedeflerinizde size tam destek olacak en popüler ürünleri bir araya getiren Termojenik paket, vücudun dışarıdan alması gereken CLA ve biyoyararlanımı yüksek toz formdaki L-Carnitine ile metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı oluyor! Toz formda olması sayesinde suyla veya shakelerle kolayca karışan bu ürünler, limonata aromasıyla da tatlı ihtiyacını bastıran bir lezzete sahip.

6. Preworkout Paketi

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 6

Antrenman öncesi şekerli içeceklere sarılmak yerine Türkiye’de bir ilk olan Huperzin ve odaklanmayı artıran Teanin içeren Preworkout Supreme setinin efsanevi meyve aromalarıyla tatlı ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayabilirsiniz. Bu avantajlı paketteki 4 farklı aroma sayesinde her idmanda diyetinizi bozmaz, kafein ve sitrulin desteğiyle enerjinizi zirveye taşıyabilirsiniz.

7. Cream of Rice Paketi

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 7

Diyetteyken canınız tatlı mı çekiyor? Cream of Rice paketiyle bu krizi en sağlıklı şekilde yönetebilirsiniz! Mikronize yapısıyla anında pişen ve mükemmel kıvam alan bu pirinç unu, özellikle Dubai Çikolatası gibi gurme aromalarıyla tatlı kaçamağı hissi verirken aslında size kaliteli karbonhidrat sağlıyor. Düşük yağ ve şeker oranıyla diyetinizi hiç bozmadan, 6 farklı lezzetle öğünlerinizi birer ziyafete dönüştürebilirsiniz.

8. Whey Protein Paketi

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 8

"Canım çok tatlı çekiyor ama protein de almam lazım" diyorsanız aradığınız çözüm bu pakette! Dünyanın en popüler protein kaynağı Whey Protein, en sevilen 6 farklı aromasıyla sizi tatlı krizlerinden kurtaracak. DigeZyme® ilavesiyle sindirimi kolaylaştırılan proteinler, yüksek biyoyararlılığı sayesinde kaslarınızı beslerken sizin için suçluluk içermeyen bir tatlı molası olacak.

9. Deneme Paketi

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 9

Diyetinize sadık kalırken damak tadınıza en uygun lezzeti bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Protein barlardan meyveli Preworkout’lara, puding tadında Cream of Rice’lardan efsane Whey aromalarına kadar her şeyi bir pakette toplayan Protein Ocean, tatlı krizlerinde elinizin altında her zaman diyet dostu, yüksek proteinli ve sağlıklı bir alternatifiniz olmasını destekliyor.

10. Gainer Paketi

Diyeti bozmadan tatlı krizini çözün! Protein Ocean indirimi başladı 10

Mass Gainer Paketi, yüksek kalori ve protein ihtiyacını dev lezzetlerle karşılıyor. Düşük şeker oranıyla formunuzu bozmadan kilo almanızı desteklerken seçtiğiniz aromalarla tatlı isteğinizi de tamamen bastırıyor. Karbonhidratla birleşince etkisi artan Creatine ve hediye Pocket Shaker ile beraber, gelişiminiz için ihtiyacınız olan o yoğun lezzet ve enerji tek bir pakette buluşuyor.

Bu içerik 26 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

