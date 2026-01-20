Camper'ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı

Bir ayakkabıdan beklentiniz sadece şık görünmesi değil, yıllarca size eşlik edecek bir dayanıklılık sunmasıysa doğru yerdesiniz. Çünkü Camper'ın konfor ve teknik detaylarla öne çıkarak kullanıcıların her adımda kendini güvende ve ayrıcalıklı hissetmesini sağlayan modellerden oluşan bir liste hazırladık. Gelin, stilinizi ve ayak sağlığınızı bir adım öne taşıyacak 10 farklı Camper modelini yakından inceleyelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Camper indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Performansa ve ayak sağlığına odaklanan: Camper Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Gri Deri Orta Boy Bot

Hem dayanıklı bir botun koruyuculuğuna hem de günlük bir ayakkabının şıklığına sahip Camper Peu Pista GM, Michelin tarafından özel olarak tasarlanan dış tabanıyla en zorlu ve kaygan yüzeylerde bile yüksek zemin tutuşu sağlayarak güvenli bir yürüyüş sunar. Kaliteli deri üst yüzeyi su geçirmeyen bir katmanla desteklenen bot, en yoğun yağışlarda bile ayaklarınızın kuru kalmasını garanti eder. Elastik bağcık sistemi sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan bu model, hafif yapısı ve darbe emici iç tabanıyla uzun süreli kullanımlarda dahi konforunuzdan ödün vermez.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu harika ayakkabılardan çok memnunum. Rahat, su geçirmez ve sıcak tutuyorlar – kış için mükemmel ve çok şık görünüyorlar."

"Bu ayakkabıları çok seviyorum ve bu yağmurlu havalarda ayaklarımı kuru ve rahat tutmada harika iş çıkardılar. Ayaklarım biraz geniş ve tam olarak bana göreler."

"Bunlar gerçekten de satın aldığım en rahat ve şık botlar, bunu biliyorum çünkü 4 çift daha Camper botum var. Ne yazık ki şu anda hiçbirini giyemiyorum çünkü bu Peu Pista botları ayağımdan çıkaramıyorum. Bayılıyorum onlara, doğa yürüyüşüne çıkmak için mükemmeller."

2. Hem dayanıklı hem ergonomik: Camper Smith Erkek Siyah Deri Ayakkabı

Hem klasik hem de sportif detayları bir araya getirerek günün her anında size eşlik etmek için tasarlanan Camper Smith, yüksek kaliteli hakiki deri yapısı sayesinde ayağınıza tam uyum sağlarken özel hafif tabanı sayesinde en uzun yürüyüşlerde bile yorgunluk hissini ortadan kaldırıyor. Esnek bağcık yapısı ve modern görünümüyle stilinize dinamizm katan Camper Smith, uzun yıllar severek giyeceğiniz bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok memnun kaldım. Aslında bu ayakkabıların ikinci çifti, üç yıl önce aynı modelin farklı bir rengini almıştım ve hala inanılmaz iyi durumda."

"Camper yine yaptı yapacağını. İşe giderken giyebileceğiniz rahat ayakkabılar. En iyisi. Şık, zarif ve rahat."

"Muhteşem bir çift ayakkabı. Rahat, harika bir görünüme sahip, hem günlük hem de yarı resmi ortamlarda giyilebilir."

3. Gardırobunuzun en rahat parçası olmaya aday: CAMPER Pelotas XLite Erkek Ayakkabı

Camper Pelotas XLite'ın üst kısmında kullanılan yüksek kaliteli deri, yumuşak dokusuyla ayağınızın formuna uyum sağlarken dış tabandaki XL EXTRALIGHT® teknolojisi, ayakkabının ağırlığını minimuma indirerek gün boyu süren hareketlilikte bile yorgunluk hissinizi azaltır. Minimalist tasarımı sayesinde hem klasik kumaş pantolonlarla hem de günlük kot kombinlerle kusursuz bir uyum yakalar. Uzun ömürlü kullanımı hedefleyen dayanıklı yapısı ve çıkarılabilir yastıklı iç tabanıyla Pelotas XLite bir sezonluk değil yıllarca güvenle giyebileceğiniz bir model!

Kullanıcılar ne diyor?

"Severek kullandım bir model. İkinci çiftim oluyor ve severek kullanıyorum. Her kombine uyuyor ve çok zarif duruyor ayakta."

"Ambalaj ve teslimat mükemmel dışında karton ambalaj içinde orijinal Camper kutu.Ayakkabı göründüğü gibi, çok rahat, çok hafif tam bir yaz ayakkabısı."

4. Soğuk havalarda hem konfor hem de güven veren: Camper Peu Pista GM Bot

Kahverengi kumaş ve dana derisinin birleştiği yapısıyla hem dayanıklı hem de şık bir görünüm sunan Peu Pista, PrimaLoft® membranı sayesinde ayakları sıcak ve kuru tutuyor. Günlük kullanımda hafiflik sağlayan EVA orta tabanının yanında ekstra rahatlık sunan çıkarılabilir OrthoLite® Recycled™ tabanlık ve kaygan zeminlerde güçlü tutuş veren MICHELIN® kauçuk dış tabanı ile kış şartlarına tam hazırlıklı bir model. Elastik bağcıkları pratik bir kullanım gerçekleştirirken bilek hizasındaki koruyucu tasarımıyla gün boyu destek de sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullandığım bir marka, kaliteli ve rahat bir ürün, tavsiye ederim."

"Bu ayakkabılar her şeyle uyumlu ve gerçekten rahat. Elastik bağcıkları sayesinde kolayca giyilip çıkarılıyor ve geniş ayaklarıma mükemmel uyuyor. Kot pantolon veya kumaş pantolonla giyildiğinde harika görünüyor."

"Yumuşacık, hafif bir tabanla rahat hareket kabiliyeti sağlayan bir ayakkabı. Model olarak business casual için de spor giyim için de çok uygun. Kalıplar tam."

5. Kombinlerinizi tamamlayacak: Camper Pelotas Soller Erkek Spor Ayakkabı

Çok renkli deri ve nubuk detaylarla tasarlanan Camper Pelotas Soller ayakkabı, OrthoLite® Recycled™ tabanlığı ve dayanıklı kauçuk dış tabanıyla her adımda konfor ve destek veriyor. Siyah rengi sayesinde hem gündelik hem de hafif resmi kombinlerle uyum sağlayan model, zarif deri yüzeyi ve minimalist tasarımıyla stilinizi öne çıkarıyor. Kot ve chino pantolonlarınızla kusursuz bir uyum yakalayan ayakkabıyı günlük şehir gezilerinde, açık hava etkinliklerinde veya sonbahar günlerinde kalın çoraplarla kombinleyerek uzun süreli rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika tasarım, harika kalite. Bu ayakkabıları çok seveceksiniz ve uzun süre kullanacaksınız."

"15 yıldan fazla bir süredir sadece Camper ayakkabı kullanıyorum, hayranıyım, evimde toplam 20 çift farklı model var ve hepsi süper rahat."

6. Ayak sağlığınız için olmazsa olmaz: Camper Beetle Gri Nubuk Bilekte Bot

Sürdürülebilir deri kalitesi ve elastik bağcıklarıyla ayağınıza özel bir uyum sağlayan Camper Beetle, hafif taban yapısıyla yorgunluğu hayatınızdan çıkarıyor. Mühürlü yapısı sayesinde uzun yıllar size eşlik edecek olan bu model, hem klasik hem spor kombinlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı bir tasarıma sahip. İndirimin sona ermesine saatler kala, hem sağlığınızı hem de stilinizi ön plana alan Beetle ayakkabıyı kaçırmamak için sepetinizi hemen oluşturun!

Kullanıcılar ne diyor?

"Taraklı ayaklar için inanılmaz rahat bir model. Aynı zamanda çok hafif bir ayakkabı.Tabanı yumuşak bir malzemeden imal edilmiş o yüzden ıslak zeminde de kaymıyor."

"Camper kalitesine ve rahatlığına bu kadar uygun fiyata ulaşmak oldukça sevindirici oldu."

7. Kışın konforu garantileyen: Camper Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Siyah Deri Bilekte Bot

GORE-TEX® ePE membranı sayesinde su geçirmez ve nefes alabilir yapı sağlarken kışa uygun astarıyla ayaklarınızı gün boyu sıcak ve kuru kalmasına yardımcı olan Camper bot, ekstra yastıklama sunan çıkarılabilir OrthoLite® Recycled™ tabanlığıyla gün boyu konfor sağlarken EVA orta tabanla da darbe emilimini artırır. %27 doğal içerik barındıran MICHELIN® kauçuk dış tabanı ise güçlü zemin tutuşu ve kaymazlık sunarak zorlu hava koşullarında güvenli adımlar atmanızı garantiler. Elastik bağcık sistemiyle pratiklik yaratırken 2,9 cm taban yüksekliğiyle dengeli ve rahat bir yürüyüş deneyimi yaşatan Peu Gista GM, güvenilir bir kış botu arayan her erkek için ideal bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

"Her türlü hava koşuluna uygun en iyi yürüyüş ayakkabısı!"

"Yürüyüş için çok rahatlar. Ayaklarınızı sıcak tutuyorlar."

8. Ayaklarınızın hak ettiği kalite: Camper Beetle Hydroshield Erkek Kahverengi Deri Bilekte Bot

Anatomik yapısı sayesinde ayağın doğal formuna kusursuz uyum sağlayan Camper Beetle, mühürlü yapısı ve elastik bağcıklarıyla hem kullanım kolaylığı hem de üstün bir hafiflik sunuyor. Yüksek kaliteli deri üst yüzeyi uzun ömürlü bir kullanım vaat ederken hafif taban teknolojisi şehir hayatının temposunda yorgunluğu minimuma indiriyor. Hydroshield® membranıyla nefes alabilir ve su geçirmez olan Beetle, sadece bir bot değil, hafifliği, esnekliği ve kendine has tasarımıyla adımlarınıza farklılık katan bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

"Waterproof bir ayakkabı. Piyasanın yarı fiyatına falan aldım. Tam ayak numaranız ne ise onu alın."

"İkonik bir ayakkabı. Eşofmanla da kumaş pantolonla da kullanılabilir. Yeri geldiğinde takım elbiseyle bile giyiyorum. Su geçirmez, gerçek deri. Harika bir fiyat."

9. Yüksek performanslı özellikleriyle: Camper Peu Pista GM GORE-TEX Siyah Erkek Orta Boy Bot

Camper Peu Pista GM, GORE-TEX® ePE membran teknolojisi sayesinde tam su geçirmezlik sağlarken ayağınızın nefes almasına izin verir, böylece en yağışlı günlerde bile konforunuzu korur. Ayakkabının en dikkat çekici özelliği olan MICHELIN® kauçuk dış tabanı, üstün kavrama ve dayanıklılık sunarak her türlü zeminde güvenli adımlar atmanızı sağlar. OrthoLite® Recycled™ yastıklamalı iç tabanlığı ve elastik bağcık sistemi, ayağınızı bir eldiven gibi sararken gün boyu süren bir yumuşaklık yaratır. Sürdürülebilir materyaller ve kaliteli nubuk derinin birleşimiyle üretilen bu Camper bot, uzun yıllar size eşlik edecek dayanıklı bir yol arkadaşı!

Kullanıcılar ne diyor?

"Sabahın erken saatlerinde işe başlıyorum ve ayak bileklerini saran, ayaklarını yağmurdan ve kardan koruyan Gore-Tex botun sıcaklığı, rahat bir kış günü geçirmemi sağlıyor."

10. Hafif ve esnek: Camper Beetle Ayakkabı

Yeşil rengi ve çok renkli detaylarıyla öne çıkan Beetle ayakkabı, üst yüzeyinde kullanılan geri dönüştürülmüş PET örme tekstil yapısıyla hem modern bir görünüm sunuyor hem de sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor. Her sezon yeniden yorumlanan bir Camper ikonu olan Beetle modeli, anatomik şekli ve yalıtımlı yapısıyla gün boyu konforu desteklerken hafif ve esnek tasarımı sayesinde adım atmayı son derece kolaylaştırıyor. %51 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı ise ekstra hafiflik, dayanıklılık ve darbe emicilik sunarak günlük kullanımda üstün bir rahatlık sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Camper'dan çok memnun kaldığım bir çift ayakkabı daha. Stillerinde her zaman bana hitap eden, kalabalığın arasından sıyrılmamı sağlayacak bir şeyler oluyor."

"Tabanı çok ince, benim gibi nasırlı ayağınız varsa tavsiye etmem. Onun haricinde çok güzel, ayağınızda yokmuş gibi bir ayakkabı. Tam yazlık."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 20 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.