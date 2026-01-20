Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Camper'ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Camper'ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabı seçiminde hem estetik duruşu hem de ayak sağlığını ön planda tutuyorsanız bu liste tam size göre. İster zorlu kış şartlarında Michelin taban teknolojisiyle güvenle yürümek, ister günlük yaşamda ayakta yokmuş hissi veren hafifliği deneyimlemek isteyin; Camper’ın geniş ürün yelpazesinde her ihtiyaca uygun bir seçenek bulmak mümkün. Biz de kullanıcıların çok övdüğü ve önerdiği en popüler Camper modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte detaylar!

Bir ayakkabıdan beklentiniz sadece şık görünmesi değil, yıllarca size eşlik edecek bir dayanıklılık sunmasıysa doğru yerdesiniz. Çünkü Camper'ın konfor ve teknik detaylarla öne çıkarak kullanıcıların her adımda kendini güvende ve ayrıcalıklı hissetmesini sağlayan modellerden oluşan bir liste hazırladık. Gelin, stilinizi ve ayak sağlığınızı bir adım öne taşıyacak 10 farklı Camper modelini yakından inceleyelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Camper indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Performansa ve ayak sağlığına odaklanan: Camper Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Gri Deri Orta Boy Bot

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 1

Hem dayanıklı bir botun koruyuculuğuna hem de günlük bir ayakkabının şıklığına sahip Camper Peu Pista GM, Michelin tarafından özel olarak tasarlanan dış tabanıyla en zorlu ve kaygan yüzeylerde bile yüksek zemin tutuşu sağlayarak güvenli bir yürüyüş sunar. Kaliteli deri üst yüzeyi su geçirmeyen bir katmanla desteklenen bot, en yoğun yağışlarda bile ayaklarınızın kuru kalmasını garanti eder. Elastik bağcık sistemi sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan bu model, hafif yapısı ve darbe emici iç tabanıyla uzun süreli kullanımlarda dahi konforunuzdan ödün vermez.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu harika ayakkabılardan çok memnunum. Rahat, su geçirmez ve sıcak tutuyorlar – kış için mükemmel ve çok şık görünüyorlar."
  • "Bu ayakkabıları çok seviyorum ve bu yağmurlu havalarda ayaklarımı kuru ve rahat tutmada harika iş çıkardılar. Ayaklarım biraz geniş ve tam olarak bana göreler."
  • "Bunlar gerçekten de satın aldığım en rahat ve şık botlar, bunu biliyorum çünkü 4 çift daha Camper botum var. Ne yazık ki şu anda hiçbirini giyemiyorum çünkü bu Peu Pista botları ayağımdan çıkaramıyorum. Bayılıyorum onlara, doğa yürüyüşüne çıkmak için mükemmeller."
Ürünü İncele

2. Hem dayanıklı hem ergonomik: Camper Smith Erkek Siyah Deri Ayakkabı

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 2

Hem klasik hem de sportif detayları bir araya getirerek günün her anında size eşlik etmek için tasarlanan Camper Smith, yüksek kaliteli hakiki deri yapısı sayesinde ayağınıza tam uyum sağlarken özel hafif tabanı sayesinde en uzun yürüyüşlerde bile yorgunluk hissini ortadan kaldırıyor. Esnek bağcık yapısı ve modern görünümüyle stilinize dinamizm katan Camper Smith, uzun yıllar severek giyeceğiniz bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok memnun kaldım. Aslında bu ayakkabıların ikinci çifti, üç yıl önce aynı modelin farklı bir rengini almıştım ve hala inanılmaz iyi durumda."
  • "Camper yine yaptı yapacağını. İşe giderken giyebileceğiniz rahat ayakkabılar. En iyisi. Şık, zarif ve rahat."
  • "Muhteşem bir çift ayakkabı. Rahat, harika bir görünüme sahip, hem günlük hem de yarı resmi ortamlarda giyilebilir."
Ürünü İncele

3. Gardırobunuzun en rahat parçası olmaya aday: CAMPER Pelotas XLite Erkek Ayakkabı

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 3

Camper Pelotas XLite'ın üst kısmında kullanılan yüksek kaliteli deri, yumuşak dokusuyla ayağınızın formuna uyum sağlarken dış tabandaki XL EXTRALIGHT® teknolojisi, ayakkabının ağırlığını minimuma indirerek gün boyu süren hareketlilikte bile yorgunluk hissinizi azaltır. Minimalist tasarımı sayesinde hem klasik kumaş pantolonlarla hem de günlük kot kombinlerle kusursuz bir uyum yakalar. Uzun ömürlü kullanımı hedefleyen dayanıklı yapısı ve çıkarılabilir yastıklı iç tabanıyla Pelotas XLite bir sezonluk değil yıllarca güvenle giyebileceğiniz bir model!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Severek kullandım bir model. İkinci çiftim oluyor ve severek kullanıyorum. Her kombine uyuyor ve çok zarif duruyor ayakta."
  • "Ambalaj ve teslimat mükemmel dışında karton ambalaj içinde orijinal Camper kutu.Ayakkabı göründüğü gibi, çok rahat, çok hafif tam bir yaz ayakkabısı."
Ürünü İncele

4. Soğuk havalarda hem konfor hem de güven veren: Camper Peu Pista GM Bot

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 4

Kahverengi kumaş ve dana derisinin birleştiği yapısıyla hem dayanıklı hem de şık bir görünüm sunan Peu Pista, PrimaLoft® membranı sayesinde ayakları sıcak ve kuru tutuyor. Günlük kullanımda hafiflik sağlayan EVA orta tabanının yanında ekstra rahatlık sunan çıkarılabilir OrthoLite® Recycled™ tabanlık ve kaygan zeminlerde güçlü tutuş veren MICHELIN® kauçuk dış tabanı ile kış şartlarına tam hazırlıklı bir model. Elastik bağcıkları pratik bir kullanım gerçekleştirirken bilek hizasındaki koruyucu tasarımıyla gün boyu destek de sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kullandığım bir marka, kaliteli ve rahat bir ürün, tavsiye ederim."
  • "Bu ayakkabılar her şeyle uyumlu ve gerçekten rahat. Elastik bağcıkları sayesinde kolayca giyilip çıkarılıyor ve geniş ayaklarıma mükemmel uyuyor. Kot pantolon veya kumaş pantolonla giyildiğinde harika görünüyor."
  • "Yumuşacık, hafif bir tabanla rahat hareket kabiliyeti sağlayan bir ayakkabı. Model olarak business casual için de spor giyim için de çok uygun. Kalıplar tam."
Ürünü İncele

5. Kombinlerinizi tamamlayacak: Camper Pelotas Soller Erkek Spor Ayakkabı

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 5

Çok renkli deri ve nubuk detaylarla tasarlanan Camper Pelotas Soller ayakkabı, OrthoLite® Recycled™ tabanlığı ve dayanıklı kauçuk dış tabanıyla her adımda konfor ve destek veriyor. Siyah rengi sayesinde hem gündelik hem de hafif resmi kombinlerle uyum sağlayan model, zarif deri yüzeyi ve minimalist tasarımıyla stilinizi öne çıkarıyor. Kot ve chino pantolonlarınızla kusursuz bir uyum yakalayan ayakkabıyı günlük şehir gezilerinde, açık hava etkinliklerinde veya sonbahar günlerinde kalın çoraplarla kombinleyerek uzun süreli rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika tasarım, harika kalite. Bu ayakkabıları çok seveceksiniz ve uzun süre kullanacaksınız."
  • "15 yıldan fazla bir süredir sadece Camper ayakkabı kullanıyorum, hayranıyım, evimde toplam 20 çift farklı model var ve hepsi süper rahat."
Ürünü İncele

6. Ayak sağlığınız için olmazsa olmaz: Camper Beetle Gri Nubuk Bilekte Bot

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 6

Sürdürülebilir deri kalitesi ve elastik bağcıklarıyla ayağınıza özel bir uyum sağlayan Camper Beetle, hafif taban yapısıyla yorgunluğu hayatınızdan çıkarıyor. Mühürlü yapısı sayesinde uzun yıllar size eşlik edecek olan bu model, hem klasik hem spor kombinlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı bir tasarıma sahip. İndirimin sona ermesine saatler kala, hem sağlığınızı hem de stilinizi ön plana alan Beetle ayakkabıyı kaçırmamak için sepetinizi hemen oluşturun!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Taraklı ayaklar için inanılmaz rahat bir model. Aynı zamanda çok hafif bir ayakkabı.Tabanı yumuşak bir malzemeden imal edilmiş o yüzden ıslak zeminde de kaymıyor."
  • "Camper kalitesine ve rahatlığına bu kadar uygun fiyata ulaşmak oldukça sevindirici oldu."
Ürünü İncele

7. Kışın konforu garantileyen: Camper Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Siyah Deri Bilekte Bot

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 7

GORE-TEX® ePE membranı sayesinde su geçirmez ve nefes alabilir yapı sağlarken kışa uygun astarıyla ayaklarınızı gün boyu sıcak ve kuru kalmasına yardımcı olan Camper bot, ekstra yastıklama sunan çıkarılabilir OrthoLite® Recycled™ tabanlığıyla gün boyu konfor sağlarken EVA orta tabanla da darbe emilimini artırır. %27 doğal içerik barındıran MICHELIN® kauçuk dış tabanı ise güçlü zemin tutuşu ve kaymazlık sunarak zorlu hava koşullarında güvenli adımlar atmanızı garantiler. Elastik bağcık sistemiyle pratiklik yaratırken 2,9 cm taban yüksekliğiyle dengeli ve rahat bir yürüyüş deneyimi yaşatan Peu Gista GM, güvenilir bir kış botu arayan her erkek için ideal bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her türlü hava koşuluna uygun en iyi yürüyüş ayakkabısı!"
  • "Yürüyüş için çok rahatlar. Ayaklarınızı sıcak tutuyorlar."
Ürünü İncele

8. Ayaklarınızın hak ettiği kalite: Camper Beetle Hydroshield Erkek Kahverengi Deri Bilekte Bot

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 8

Anatomik yapısı sayesinde ayağın doğal formuna kusursuz uyum sağlayan Camper Beetle, mühürlü yapısı ve elastik bağcıklarıyla hem kullanım kolaylığı hem de üstün bir hafiflik sunuyor. Yüksek kaliteli deri üst yüzeyi uzun ömürlü bir kullanım vaat ederken hafif taban teknolojisi şehir hayatının temposunda yorgunluğu minimuma indiriyor. Hydroshield® membranıyla nefes alabilir ve su geçirmez olan Beetle, sadece bir bot değil, hafifliği, esnekliği ve kendine has tasarımıyla adımlarınıza farklılık katan bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Waterproof bir ayakkabı. Piyasanın yarı fiyatına falan aldım. Tam ayak numaranız ne ise onu alın."
  • "İkonik bir ayakkabı. Eşofmanla da kumaş pantolonla da kullanılabilir. Yeri geldiğinde takım elbiseyle bile giyiyorum. Su geçirmez, gerçek deri. Harika bir fiyat."
Ürünü İncele

9. Yüksek performanslı özellikleriyle: Camper Peu Pista GM GORE-TEX Siyah Erkek Orta Boy Bot

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 9

Camper Peu Pista GM, GORE-TEX® ePE membran teknolojisi sayesinde tam su geçirmezlik sağlarken ayağınızın nefes almasına izin verir, böylece en yağışlı günlerde bile konforunuzu korur. Ayakkabının en dikkat çekici özelliği olan MICHELIN® kauçuk dış tabanı, üstün kavrama ve dayanıklılık sunarak her türlü zeminde güvenli adımlar atmanızı sağlar. OrthoLite® Recycled™ yastıklamalı iç tabanlığı ve elastik bağcık sistemi, ayağınızı bir eldiven gibi sararken gün boyu süren bir yumuşaklık yaratır. Sürdürülebilir materyaller ve kaliteli nubuk derinin birleşimiyle üretilen bu Camper bot, uzun yıllar size eşlik edecek dayanıklı bir yol arkadaşı!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sabahın erken saatlerinde işe başlıyorum ve ayak bileklerini saran, ayaklarını yağmurdan ve kardan koruyan Gore-Tex botun sıcaklığı, rahat bir kış günü geçirmemi sağlıyor."
Ürünü İncele

10. Hafif ve esnek: Camper Beetle Ayakkabı

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 10

Yeşil rengi ve çok renkli detaylarıyla öne çıkan Beetle ayakkabı, üst yüzeyinde kullanılan geri dönüştürülmüş PET örme tekstil yapısıyla hem modern bir görünüm sunuyor hem de sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor. Her sezon yeniden yorumlanan bir Camper ikonu olan Beetle modeli, anatomik şekli ve yalıtımlı yapısıyla gün boyu konforu desteklerken hafif ve esnek tasarımı sayesinde adım atmayı son derece kolaylaştırıyor. %51 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı ise ekstra hafiflik, dayanıklılık ve darbe emicilik sunarak günlük kullanımda üstün bir rahatlık sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Camper'dan çok memnun kaldığım bir çift ayakkabı daha. Stillerinde her zaman bana hitap eden, kalabalığın arasından sıyrılmamı sağlayacak bir şeyler oluyor."
  • "Tabanı çok ince, benim gibi nasırlı ayağınız varsa tavsiye etmem. Onun haricinde çok güzel, ayağınızda yokmuş gibi bir ayakkabı. Tam yazlık."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Camper ın en sevilen indirimdeki 10 erkek ayakkabısı 11

Bu içerik 20 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

 SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

 Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

 Her saç için kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç şekillendirici

Her saç için kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç şekillendirici

 Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

 Ömürlük SEIKO kalitesi kısa süreliğine indirimde!

Ömürlük SEIKO kalitesi kısa süreliğine indirimde!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper bot camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

ŞOK'a cam silme robotu geliyor!

ŞOK'a cam silme robotu geliyor!

Kış şıklığının en rahat hali: Puma ayakkabıda büyük fırsat

Kış şıklığının en rahat hali: Puma ayakkabıda büyük fırsat

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Gözlerinizdeki yorgunluğu silip atan masaj aletinde indirim var!

Gözlerinizdeki yorgunluğu silip atan masaj aletinde indirim var!

Yüksek performans ve konforun adresi: ASICS Gel Rocket 12

Yüksek performans ve konforun adresi: ASICS Gel Rocket 12

Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

Hakiki deri ayakkabı konforu! Yarı fiyatına düşmüşken kaçırmayın

BİM'e Philips süpürge geliyor!

BİM'e Philips süpürge geliyor!

Kaliteli adımlar için doğru zaman: CAMPER fırsatı kaçmaz

Kaliteli adımlar için doğru zaman: CAMPER fırsatı kaçmaz

Kaliteli adımlar için doğru zaman: CAMPER fırsatı kaçmaz

Kaliteli adımlar için doğru zaman: CAMPER fırsatı kaçmaz

CAMPER ayakkabıda büyük fırsat!

CAMPER ayakkabıda büyük fırsat!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

A101'e Columbia mont çeşitleri geliyor!

Ömürlük SEIKO kalitesi kısa süreliğine indirimde!

Ömürlük SEIKO kalitesi kısa süreliğine indirimde!

Her saç için kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç şekillendirici

Her saç için kusursuz sonuçlar: L'Oréal saç şekillendirici

Su geçirmez CAMPER botta 1600 TL indirim başladı!

Su geçirmez CAMPER botta 1600 TL indirim başladı!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

Tepeden tırnağa bakım: Braun tıraş kiti günün fırsatı oldu

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

SAMSONITE sırt çantasında kısa süreliğine indirim başladı!

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

Selvedge denim kalitesi: Levi's pantolonda 1946 TL indirim var

ŞOK'a cam silme robotu geliyor!

ŞOK'a cam silme robotu geliyor!

Kış şıklığının en rahat hali: Puma ayakkabıda büyük fırsat

Kış şıklığının en rahat hali: Puma ayakkabıda büyük fırsat

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Sessiz, pratik ve daima hijyenik: UBPET akıllı kedi tuvaleti

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Gece kapıya gelen kızının erkek arkadaşını vurdu! Sonra da pencereden rastgele ateş açtı

Gece kapıya gelen kızının erkek arkadaşını vurdu! Sonra da pencereden rastgele ateş açtı

Erbaa’da mahsur kalan yaşlı hasta için ekipler seferber oldu

Erbaa’da mahsur kalan yaşlı hasta için ekipler seferber oldu

Dünyanın onu eliyle domuz yakalamasından tanımıştı! O ismin cezasıyla ilgili yeni gelişme

Dünyanın onu eliyle domuz yakalamasından tanımıştı! O ismin cezasıyla ilgili yeni gelişme

Sultangazi’de çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki otomobile zarar verdi

Sultangazi’de çatıdan düşen kar kütlesi park halindeki otomobile zarar verdi

Diyarbakır'da 11 yıllık Veysi Çevik cinayeti çözüldü! 6 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 11 yıllık Veysi Çevik cinayeti çözüldü!

Zonguldak'ta kayıp adliye çalışanı köşe bucak aranıyor! "Ava gidiyorum" dedi, bir daha dönmedi

Kayıp adliye çalışanı köşe bucak aranıyor! En son bunu söylemiş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.