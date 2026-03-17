Manavgat’ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side’den Titreyengöl istikametine seyir halindeki İlker V.’nin kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelip yolun solunda bulunan otele dönen Talip A.’nın kullandığı servis otobüsüyle çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, hurdaya dönen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan İlker V. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
