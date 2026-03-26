HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karadeniz'de Türk tankerine drone saldırısı! Dev gemi su almaya başladı

Karadeniz'de hareketli saatler yaşandı. Bir Türk tankerine drone isabet etti. Patlama sonrası makine dairesi su aldı. Çok sayıdaki Türk mürettebatın ise durumun iyi olduğu belirtildi. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

Karadeniz'de Türk tankerine drone saldırısı! Dev gemi su almaya başladı

Rusya'dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk şirketine ait Altura isimli petrol tankerinin, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) saldırısına uğradı. Saldırının ses kayıtları ortaya çıktı.

Karadeniz de Türk tankerine drone saldırısı! Dev gemi su almaya başladı 1

GECE YARISI SALDIRI

Türk şirketi Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait eski ismi Beşiktaş olan "Altura" isimli ham petrol tankeri, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğusundaki liman şehri Novorossiysk'ten hareket ettikten sonra 00.30 sıralarında saldırıya uğradı.

140 BİN TON PETROL

Tankerin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a yola çıktığı ve 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenildi. Geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı öğrenildi. Saldırının ardından gemiden yapılan yardım çağrısının ses kayıtları ortaya çıktı.

Karadeniz de Türk tankerine drone saldırısı! Dev gemi su almaya başladı 2

YARALANAN OLMADI

Kayıtlarda mürettebattan kimse yaralanmazken geminin su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu. Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.