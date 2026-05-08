Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e kendi sözlerini hatırlattı: "Balıkların ürkmediğini gördü herhalde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşma gerçekleştirdi.
"8 MİYAR DOLARLIK İŞ HACMİNE ULAŞILDI"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Fuarda imzalanan 182 anlaşmayla tam 8 miyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Türk savunma sanayii yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir ekosistem oldu.
- Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacağız.
- Savunmada yeni dönemin kurucusuyuz. İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz. Türkiye savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeydi. 2025'te savunma ve havacılık ihracatında 10 milyar doların üzerine çıktık.
ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME
- Truva atlarının sabotajlarına maruz kaldık. Türkiye savunma sanayiinde ne zaman kabuğunu kırsa birileri hemen devreye girdi, "Başımıza icat çıkarmayın" dediler. Hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. "Yapamazsınız" diyenlere SAHA 2026'da cevabı verdik.
- "Balıklar ürküyor" gibi komik argümanlarla savunma sanayii hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. "Balıklar ürküyor" diyenler gelip fuarımızı ziyaret etti. Balıkların herhalde ürkmediğini gördüler.
'İÇ CEPHE' VURGUSU
- Milli bünye ne kadar sağlam olursa, bir ülkenin güvenliği de o kadar kuvvetli olur. İç cephede gedik açılmışsa, içerisi fokur fokur kaynıyorsa böyle bir durumda millet ayakta kalamaz.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI
- İç kalemizin en stratejik adımı 'terörsüz Türkiye'dir. 'Terörsüz Türkiye' hedefine cesur, büyük millet ve devlet olmanın sağladığı kararlı adımlarla varılabilir. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracağız. Bundan geriye dönüş yok.
