HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e kendi sözlerini hatırlattı: "Balıkların ürkmediğini gördü herhalde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e savunma sanayii üzerinden yüklendi. Erdoğan tepkisini "'Balıklar ürküyor' diyenler gelip fuarımızı ziyaret etti. Balıkların herhalde ürkmediğini gördüler" ifadeleriyle dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e kendi sözlerini hatırlattı: "Balıkların ürkmediğini gördü herhalde"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel e kendi sözlerini hatırlattı: "Balıkların ürkmediğini gördü herhalde" 1

"8 MİYAR DOLARLIK İŞ HACMİNE ULAŞILDI"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Fuarda imzalanan 182 anlaşmayla tam 8 miyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Türk savunma sanayii yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir ekosistem oldu.
  • Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan çalışacağız.
  • Savunmada yeni dönemin kurucusuyuz. İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz. Türkiye savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeydi. 2025'te savunma ve havacılık ihracatında 10 milyar doların üzerine çıktık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel e kendi sözlerini hatırlattı: "Balıkların ürkmediğini gördü herhalde" 2

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

  • Truva atlarının sabotajlarına maruz kaldık. Türkiye savunma sanayiinde ne zaman kabuğunu kırsa birileri hemen devreye girdi, "Başımıza icat çıkarmayın" dediler. Hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. "Yapamazsınız" diyenlere SAHA 2026'da cevabı verdik.
  • "Balıklar ürküyor" gibi komik argümanlarla savunma sanayii hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. "Balıklar ürküyor" diyenler gelip fuarımızı ziyaret etti. Balıkların herhalde ürkmediğini gördüler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gördüklerine hayran kaldı Gördüklerine hayran kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel e kendi sözlerini hatırlattı: "Balıkların ürkmediğini gördü herhalde" 3

'İÇ CEPHE' VURGUSU

  • Milli bünye ne kadar sağlam olursa, bir ülkenin güvenliği de o kadar kuvvetli olur. İç cephede gedik açılmışsa, içerisi fokur fokur kaynıyorsa böyle bir durumda millet ayakta kalamaz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

  • İç kalemizin en stratejik adımı 'terörsüz Türkiye'dir. 'Terörsüz Türkiye' hedefine cesur, büyük millet ve devlet olmanın sağladığı kararlı adımlarla varılabilir. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracağız. Bundan geriye dönüş yok.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu!Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu!
İçinde Türklerin de olduğu gemi boşaltılıyorİçinde Türklerin de olduğu gemi boşaltılıyor

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayii
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.