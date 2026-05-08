Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyreden Ömer K.’nın kullandığı 34 YL 9615 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İstanbul’daki Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum