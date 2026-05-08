İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.Ş. idaresindeki motosiklet ile karayolunda seyir halinde olan A.T. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



