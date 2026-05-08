Sobadan çıkan kıvılcım evi küle çevirdi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale getirirken, evde yalnız yaşayan yaşlı kadın ise komşuların hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin arasından çıkarılarak kurtarıldı.

Olay, Demirhan mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan R.K. isimli yaşlı kadın sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu ve yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da evde mahsur kalan kadını dışarıya çıkartabilmek için harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Komşuların çabasıyla dışarı çıkarılan R.K. ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
