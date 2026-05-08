Sobadan çıkan kıvılcım evi küle çevirdi

Olay, Demirhan mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan R.K. isimli yaşlı kadın sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Bir süre sonra sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu ve yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da evde mahsur kalan kadını dışarıya çıkartabilmek için harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Komşuların çabasıyla dışarı çıkarılan R.K. ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



