Özgür Özel hayran kaldı! "Etkilenmediğim yok, hepsi harika"

SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı üçüncü gününde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar, sektör temsilcilerinden öğrencilere kadar birçok kişiyi ağırlıyor. Bin 700'ü aşkın katılımcı firma, 120'den fazla ülkeden gelen alım heyetleri, üst düzey karar vericiler yatırımcılar ve kamu temsilcileriyle aynı çatı altında buluşarak iş birliklerine kapı aralayan SAHA EXPO 2026 hem yerli milli üretim gücünü temsil eden şampiyon firmaları hem de dünyanın önde gelen sanayi liderlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SAHA İSTANBUL ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün fuara gelip füze ve uydu sistemleri hakkında bilgi aldı.

"ELBETTE MEMNUNUZ"

Özel'e gezisi sırasında gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, "Memnun musunuz tablodan genel olarak?" sorusu yöneltti. Özel, "Memnun olmaz mıyız, elbette" diye yanıt verdi.

"ETKİLENMEDİĞİM YOK"

Özgür Özel, "Gördüğünüz sistemler arasında etkilendiğiniz var mı?" sorusuna ise "Genel sekreterimize özellikle dikkat çekecek olanlara götürüyor. Etkilenmediğim yok, hepsi harika" şeklinde yanıt verdi.

