MSB'den YILDIRIMHAN açıklaması: Laboratuvar test süreçleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, kıtalarararası balistik füze YILDIRIMHAN'ın laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada YILDIRIMHAN füzesiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.

3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA

