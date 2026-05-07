Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kırşehir’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 856 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan A.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 856,07 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla kent merkezinde S.U. ile A.T.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. ve A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
