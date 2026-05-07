'MİT' yalanıyla tuzak kurdular, psikoloğu 10 milyon lira dolandırdılar

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelileri 53 yaşındaki psikolog M.A.'yı hedef aldı. M.A.'yı 'hakkınızda terör soruşturması var' diyerek kandıran şahıslar M.A.'nın 10 milyon lirasını aldı. Ekipler şüphelileri yakaladıktan sonra dekont üzerinden mağdura ulaştı. Şahsılar ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2026 günü saat 17.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde denetim yaptığı sırada durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.

155 GRAM ALTIN İLE 19 BİN 800 DOLAR PARA ELE GEÇİRİLDİ

Kimlikleri belirlenen Ö.S.(21), Y.E.G.(18) ve M.T.’nin (21) üzerlerinde yapılan aramada 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi.

DEKONTTAN MAĞDURA ULAŞILDI

Polis ekipleri, altın ve paraların arasında bulunan dekont üzerindeki isimden yola çıkarak M.A. (53) isimli kadınla irtibata geçti. Yapılan görüşmede M.A.’nın, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 'Hakkınızda terör soruşturması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı.

10 MİLYON LİRAYI PARÇA PARÇA TESLİM ETMİŞ

Kadının, 7 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin üzerinden çıkan altın ve dövizin de aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından denetim noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen altın ve paralara da el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.S., Y.E.G. ve M.T., “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

