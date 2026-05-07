Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Edinilen bilgilere göre, Ramazan D., plakasız motosikletiyle Petrol Caddesi’nde gezinirken polis ekipleri motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına aldırış etmeyen Ramazan D., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Ramazan D.’ye trafik kurallarına, dur ihtarına uymamaktan, plakasız, sigortasız, sürücü belgesi iptal edildiği halde motosiklet kullanma ve polis ekiplerinden kaçmaktan 552 bin 465 TL para cezası uygulandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

