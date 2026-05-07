Son seçimi bilmişti! Yeni ankette dengeler değişti: Fark yüzde 6

Seçim tartışmaları ışığında yayınlanan anketler dikkatle takip ediliyor. Son seçimi bilen Betimar'dan dikkat çeken bir anket geldi. Birinci sıra ile ikinci sıra arasındaki fark yüzde 6! İşte son seçim anketinin sonuçları...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de seçim tartışmaları yüksek sesle sürerken, araştırma şirketlerinin anketleri de art arda yayınlanıyor. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru tahmin eden Betimar Araştırma nisan ayı anketini yayınladı.

Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

FARK YÜZDE 6! AK PARTİ, CHP'NİN ÖNÜNDE

Anketin sonuçları ise oldukça dikkat çekti. Ankete göre AK Parti yüzde 34,6 oy oranı ile birinci sırada yer alıyor. CHP'nin oy oranı ise yüzde 28,6'da kaldı.

DEM PARTİ YÜZDE 8,8

İki partiyi ise yüzde 8,8 oy oranıyla DEM Parti takip ediyor. Dördüncü sırada da yüzde 7,7 oy oranına sahip MHP bulunuyor.

ALTINCI SIRADA ANAHTAR PARTİ YER ALDI

İYİ Parti yüzde 5,6 ile beşinci sırada; Anahtar Parti de yüzde 4,2 oy oranına ulaşarak kendisine altıncı sırada kendisine yer buldu. Katılımcıların yüzde 3,4 ise tercihlerini Zafer Partisi'nden yana kullandı.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde oldu:

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Parti: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,2

ERDOĞAN'IN PERFORMANSI SORULDU

Kararsızlar ankette orantılı bir şekilde dağıtıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın performansı da katılımcılara soruldu.

YÜZDE 43,8'İ BAŞARILI BULUYOR

Katılımcılar, "Yurtiçi ve yurtdışı performansını düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı performansını ne kadar başarılı buluyorsunz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Başarılı Buluyorum: Yüzde 43,8

Kısmen Başarılı Buluyorum: Yüzde 28,2

Başarılı Bulmuyorum: Yüzde 28

