Hantavirüs kabusu büyüyor: Hantavirüs nedir, nasıl bulaşıyor?

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye gittiği sırada hantavirüse bağlı ölümlerin yaşandığı Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisinde bulunan 2 kişi, Singapur’da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nde (NCID) virüs şüphesiyle karantinaya alındı.

NCID tarafından yapılan açıklamada, "Test sonuçları bekleniyor. Birinde nezle belirtileri görülüyor ancak genel durumu iyi, diğeri ise asemptomatik. Singapur genelinde halk sağlığı açısından risk şu an düşük seviyede" dedi.

Söz konusu kişilerin gemiden ayrılarak 25 Nisan'da Saint Helena'dan Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yapılan uçuşta yer aldığını aktaran NCID, aynı uçuşta gemiden ayrılan ve Johannesburg’da 26 Nisan'da kaldırıldığı hastanede hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kadınında bulunduğunu ifade etti.

NCID, söz konusu kişilerin birinin 2 Mayıs’ta diğerinin ise 6 Mayıs’ta Singapur’a geldiğini açıkladı.

NCID, testlerin negatif çıkması halinde iki kişinin karantina süresinin 30 gün devam edeceğini belirterek, "Karantinadan çıkış öncesinde test tekrarlanacak, 45 gün boyunca telefonla takibe başlanacak" dedi.

HOLLANDA’DA BİR KABİN MEMURU KARANTİNADA

Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM Havayolları’nda görevli bir kabin memuru, gemide virüs nedeniyle ölen ilk kişinin eşi olan ve gemiden inerek Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sonrası hayatını kaybeden kadın ile temaslı olduğu gerekçesiyle Hollanda’da karantina altına alınmıştı. Kabin memurunun, şu anda hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti.

KLM yaptığı açıklamada, söz konusu kadının 25 Nisan'da Johannesburg'dan Hollanda'ya düzenlenen uçuşta "kısa süreliğine" bulunduğunu, ancak kalkıştan önce uçaktan indirildiğini aktarmıştı.

JOHANNESBURG UÇUŞUNDAKİ YOLCULAR ARANIYOR

Johannesburg’ta hayatını kaybeden kadının kullandığı Güney Afrika merkezli Airlink Havayolları uçuşunda bulunan 82 yolcu ve 6 mürettebat ile iletişime geçilmeye çalışıyor.

GEMİDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan ve 3 Mayıs'ta Yeşil Burun Adaları açıklarına ulaşan gemide 23 ülkeden 88 yolcu ve 59 mürettebat bulunuyordu. Gemide şu ana kadar 7 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

İlk vaka olan Hollandalı erkek yolcu, 11 Nisan'da gemide hayatını kaybederken, cenazesi 24 Nisan'a kadar gemide kaldı. Ardından eşi, cenazeyle birlikte Saint Helena'da karaya çıkarıldı.

Tahliye sırasında hafif belirtiler gösteren kadın, Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçtu. Hollanda’ya giden uçağı bindirilmeyen kadın, bir gün sonra 26 Nisan'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gemideki 1 Almanya vatandaşı ise 2 Mayıs'ta yaşamını yitirdi.

Geminin İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife Limanı’na demirlemesi ve sağlık durumları müsaade ettiği takdirde yabancı yolcuların buradan kendi ülkelerine gönderilmesi planlanıyor. Gemiden şu ana kadar 3 kişi tahliye edilerek, Hollanda’ya sevk edildi.

AB AÇIKLAMA YAPTI

Avrupa Birliği (AB), Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde, hantavirüs vakalarının tespit edilmesiyle ilgili, "Şu an elimizde bulunan verilere göre Avrupa'daki halk için, Avrupalılar için risk düşük seviyededir. Mevcut verilere göre şu aşamada endişe yaratacak bir durum bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, MV Hondius adlı Hollanda bandıralı yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından Hollanda Kraliyet Havayolları'nda (KLM) çalışan bir uçuş görevlisinin hantavirüs belirtileriyle Amsterdam'daki bir hastaneye kaldırılmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Durumu çok yakından takip ettiklerini aktaran Hrncirova, gerekli tüm makamlarla temas halinde olduklarını söyledi.

Hrncirova, "Şu an elimizde bulunan verilere göre Avrupa'daki halk için, Avrupalılar için risk düşük seviyededir. Mevcut verilere göre şu aşamada endişe yaratacak bir durum bulunmuyor" diye konuştu.

Gemideki vakalara ilişkin ilk bildirimi aldıkları günden bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), üye ülkeler ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile sürekli iletişim içinde olduklarını belirten Hrncirova, ECDC'nin aynı zamanda gemiye bir uzman gönderdiğini de söyledi.

Hrncirova, uzmanın şu anda gemide durum değerlendirmesi yaptığını ve gelişmeleri izlediğini belirterek, "Bu nedenle mevcut aşamada durumu küçümsememek ya da hafife almamak için gerekli tüm adımları atıyor ve gelişmelerin her aşamasında tepki vermeye hazır bulunuyoruz" diye konuştu.

AB Sözcüsü, Avrupa'daki vatandaşlar açısından ortaya çıkabilecek her türlü olası riski son derece ayrıntılı şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

DSÖ, YOLCU GEMİSİNDE 3 VAKA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

DSÖ, yolcu gemisinde hantavirüs olduklarından şüphelenilen 8 kişi bulunduğunu belirterek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünün hantavirüs olduğunun doğrulandığını açıklamıştı.

Yolcu gemisinde bugüne kadar hantavirüsten etkilenen 3 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH) de gemide seyahat eden ve hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtmişti.

Hollanda Kraliyet Havayolları'nda (KLM) çalışan bir uçuş görevlisinin hantavirüs belirtileriyle Amsterdam'daki bir hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

NASIL BULAŞIYOR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre hantavirüs, çoğunlukla fare ve sıçan gibi kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas sonucu insanlara bulaşıyor. Özellikle enfekte kemirgenlerin salgılarının havaya karışıp solunması en yaygın bulaş yolu olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, virüsün insandan insana temas yoluyla bulaşmadığını belirtirken, kemirgen ısırığıyla bulaşın ise oldukça nadir olduğunu ifade ediyor.

Kedi, köpek, inek veya tavuk gibi hayvanların virüsü taşımadığı ancak kemirgenlerle temas etmeleri halinde taşıyıcı olabilecekleri kaydediliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hantavirüs enfeksiyonu damar çeperlerinde hasara yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Hastalığın erken döneminde: yüksek ateş, halsizlik, sırt ve kas ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal gibi belirtiler görülebiliyor.

İlerleyen süreçte ise: akciğer ödemi, nefes darlığı, öksürük, böbrek yetmezliği ve şoka kadar ilerleyebilen ağır tablolar gelişebiliyor. Uzmanlar, özellikle Hantavirüs Pulmoner Sendromu gelişen hastalarda erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hantavirüse karşı günümüzde geliştirilmiş kesin bir tedavi yöntemi veya onaylı bir aşı bulunmuyor. Tedavi süreci, hastanın hayati fonksiyonlarını korumaya yönelik destekleyici uygulamalardan oluşuyor.

Akciğer tutulumu yaşayan hastalar yoğun bakımda oksijen desteği ve gerektiğinde solunum cihazıyla tedavi edilirken, böbrek yetmezliği gelişen vakalarda diyaliz uygulanabiliyor. Ayrıca bazı antiviral ilaçlarla ilgili araştırmalar sürse de, kesin etkili bir tedavi henüz kanıtlanmış değil.

