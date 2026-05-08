Emirsultan’da 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği coşkusu

Yıldırım Belediyesi, baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı’nda 3 gün boyunca düzenlediği etkinliklerle yaşatıyor. Emir Sultan Hazretleri’nin, her yıl erguvan ağaçlarının çiçek açma döneminde sevenleriyle buluşmasını temsil eden, 600 yıl kutlandıktan sonra unutulan Erguvan Bayramı geleneği Yıldırım Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

Emirsultan Hazretleri’nin huzurunda cuma namazı sonrası zikir yapıldı, türbede dua edildi sonrasında ise Emirsultan Meydanı’nda binlerce kişiye dualı köfte çorbası ikram edildi. Vatandaşlar ise maneviyat dolu bir gün yaşadıklarını ifade ettiler.

Yıldırım Belediyesi; medeniyetimizin en önemli renklerinden olan 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini de yaşatmaya devam ediyor. Bursa’nın manevi önderlerinden Bu yıl Yıldırım Belediyesi tarafından beşinci kez kutlanan Erguvan Bayramı boyunca Bursalılar birbirinden değerli programlarla manevi bir bayram yaşayacak.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Cuma namazının ardından Emir Sultan Meydanı’nda başlayan etkinliklerin açılış programına ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programların açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erguvan Bayramı’nın kültürel ve tarihi köklerine vurgu yaparak, "Erguvan bayramı; Bursa’mızın manevi kimliğini ön plana çıkaran ve gönül dünyamızı köklerimize bağlayan kadim geleneklerimizden biridir. 600 yıllık geçmişi olan bu anlamlı buluşma, Emir Sultan Hazretleri’nin gönül halkasına dahil olmanın da zarif bir nişanesidir. Baharın gelişiyle açan erguvan çiçekleri nasıl ki tabiatı rengiyle ve kokusuyla büyülüyor ve insanın içini ferahlatan bir ahenk oluşturuyorsa; Erguvan Bayramı da yüzyıllardır bizleri aynı muhabbetle sarıyor ve aynı hakikat etrafında buluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Erguvan Bayramı’nın önemine dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz; "Erguvan Bayramı bizim için bir gönül buluşması ve bir medeniyet iddiasıdır. Aynı değerler etrafında kenetlenen gönüllerin muhabbetle bir araya geldiği ortak bir zemindir. Kökleri derinlerde olan bir medeniyetin, bugün hala canlı, güçlü ve yol gösterici olduğunun somut bir örneğidir. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Erguvan Bayramı ile üç gün boyunca kentimizi ilimle, sanatla ve sevgi ve muhabbet diliyle buluşturmayı; geçmişten miras kalan değerlerimizi bugünün şuuruyla yeniden inşa ederek siz kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmayı amaçlıyoruz. Temennimiz odur ki; bahar mevsiminde açan erguvanlar hem kentimizi hem de gönüllerimizi renklendirsin. Bu kadim geleneğimiz her daim yaşasın, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin, bizi biz yapan erdemlerimizi daha da pekiştirsin" dedi.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Program açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise Erguvan Bayramı’nın çok önemli bir kültürel mirasımız olduğunu belirterek, "Biz sadece yollar, tesisler yapmıyoruz. Kültürel mirasımızı da ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Ülke olarak geçmişten aldığımız güçle ilerlediğimizi vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bizler köklü medeniyetinden güç alan bir milletiz. Ve bu medeniyetimizden aldığımız güçle yeni bir medeniyet inşa etmeye devam ediyoruz" dedi. Erguvan Bayramı’mın asırlar boyu gönülleri birleştirdiğine dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz ise; "Erguvan Bayramı en güzel ve özel miraslarımızdan biridir. Erguvan Bayramı birliktir, kardeşliktir, berekettir. Bu köklü geleneğimizi sürdüren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program Ahmet Özhan sohbetiyle devam Etti. Daha sonra meydandakilere dualı köfte çorbası ikram edildi. Kutlamalara katılan vatandaşlar maneviyat dolu bir gün yaşadıklarını dile getirdiler.

Pazar günü ise Emir Sultan Meydanı’nda saat 16.00’da Mevlid programı ve akşam saat 20.00’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde Erguvan Şiir programı gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır