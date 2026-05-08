Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde yüksek faiz oranlarıyla borç para vererek tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kent merkezindeki 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 34 adet fişek, 3 adet doküman ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır