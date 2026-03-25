Savaşta 26. gün! İran 'ateşkesi' reddetti: İsrail'de sirenler çalıyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla 28 Şubat tarihinde fitili ateşlenen Orta Doğu'daki savaşta her geçen dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. İran savaşın ilk haftasından sonra üzerindeki şoku atlatarak İsrail ve ABD'nin bölgedeki üslerini hedef almaya başladı. İki ülkeye de büyük zayiat verdiren İran mevcut durumda ateşkes yapmayı net bir dille reddediyor. Son olarak Tahran, İsrail'in sanayi bölgesini hedef aldı.

İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığı bildirildi.

16.40

ÜLKELERDEN HÜRMÜZ ADIMI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle enerji ihtiyacını büyük ölçüde bu kritik geçiş noktasından sağlayan Asya ülkeleri, enerji kriziyle mücadele amacıyla acil durum tedbirlerini açıkladı

16.30

ATEŞKES REDDEDİLDİ

İran'ın Fars Haber Ajansı'ndan yapılan son dakika değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"İran ateşkesi kabul etmiyor. Temelde, taahhütlerini ihlal edenlerle böyle bir sürece girmek mantıklı değil.

İran'ın Fars bölgesindan yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, düşman cephesiyle mücadelede stratejik hedeflerinin yerine getirilmesinde ısrar ediyor. Savaşın sona ermesi -sadece ateşkes değil- ancak bu hedeflere ulaşılması durumunda mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

15.00

NÜKLEER SANTRALİN OLDUĞU İL HEDEF ALINDI

Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Haberde, bir füzenin İsrail'in güneyindeki Necef'te bir sanayi bölgesine isabet ettiği bildirildi.

Füzenin isabet ettiği bölgede maddi hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, şu ana kadar bir can kaybı bildirilmediği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İran'ın son misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığını, gerekmesi durumunda güncelleme yapacağını bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla bekleniyorlardı! Samsung Galaxy A57 ve A37 tanıtıldı: İşte özellikleriMerakla bekleniyorlardı! Samsung Galaxy A57 ve A37 tanıtıldı: İşte özellikleri
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin hemen sonrası! Canbay ağlayarak feryat ettiKubilay Kaan Kundakçı cinayetinin hemen sonrası! Canbay ağlayarak feryat etti

