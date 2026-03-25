Savaşta 26. gün! İran 'ateşkesi' reddetti: İsrail'de sirenler çalıyor

İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları önlemeye çalıştığı bildirildi.
16.40
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle enerji ihtiyacını büyük ölçüde bu kritik geçiş noktasından sağlayan Asya ülkeleri, enerji kriziyle mücadele amacıyla acil durum tedbirlerini açıkladı
16.30
İran'ın Fars Haber Ajansı'ndan yapılan son dakika değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
"İran ateşkesi kabul etmiyor. Temelde, taahhütlerini ihlal edenlerle böyle bir sürece girmek mantıklı değil.
İran'ın Fars bölgesindan yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, düşman cephesiyle mücadelede stratejik hedeflerinin yerine getirilmesinde ısrar ediyor. Savaşın sona ermesi -sadece ateşkes değil- ancak bu hedeflere ulaşılması durumunda mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
15.00
Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurdu.
Haberde, bir füzenin İsrail'in güneyindeki Necef'te bir sanayi bölgesine isabet ettiği bildirildi.
Füzenin isabet ettiği bölgede maddi hasar meydana geldiği kaydedilen haberde, şu ana kadar bir can kaybı bildirilmediği aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da İran'ın son misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığını, gerekmesi durumunda güncelleme yapacağını bildirildi.
