Savaşta 26. gün! İran 'ateşkesi' reddetti: İsrail'de sirenler çalıyor

16.30

ATEŞKES REDDEDİLDİ

İran'ın Fars Haber Ajansı'ndan yapılan son dakika değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"İran ateşkesi kabul etmiyor. Temelde, taahhütlerini ihlal edenlerle böyle bir sürece girmek mantıklı değil.

İran'ın Fars bölgesindan yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, düşman cephesiyle mücadelede stratejik hedeflerinin yerine getirilmesinde ısrar ediyor. Savaşın sona ermesi -sadece ateşkes değil- ancak bu hedeflere ulaşılması durumunda mümkün olacaktır." ifadeleri kullanıldı.