İsrail duyurdu! Hizbullah saldırısında askerler yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, İHA saldırısında biri ağır olmak üzere 3 yedek askerin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralı yedek askerlerden birinin subay rütbesinde olduğu aktarıldı.

İŞ MAKİNESİ HASAR ALDI

Hizbullah'ın gün içinde düzenlediği İHA saldırısında İsrail ordusuna ait insansız askeri iş makinasının hasar aldığı ancak askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından Lübnan'ın güneyinde konuşlu askeri birliklere fırlatılan birkaç roketin ise hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini de ekledi.

