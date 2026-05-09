Anne ve babalar, hayatını kaybeden çocukları için Ulus Meydanı'nda bir araya geldi

Çocuklarını cinayet olaylarında kaybeden aileler, Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek, sorumluların hak ettiği cezalarla yargılanması için çağrıda bulundu. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Yarın 10 Mayıs Anneler Günü, çocuklarımız bize çiçek veremeyecek" dedi.

Çocuklarını cinayet olaylarında kaybeden aileler, Altındağ'da yer alan Ulus Meydanı'nda toplanarak zanlıların hak ettikleri cezaya çarptırılmasını ve benzer durumların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

AİLELER HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Sivil toplum kuruşlarının da destek verdiği eylemde, vefat eden 130 çocuğun isimleri okunarak yoklama alındı. Grup adına konuşma yapan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, "Daha fazla bizi oyalamalarına izin vermeyelim. Lütfen artık bu yasa çıksın. Sürekli çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Bizler çok acı çekiyoruz. Yarın 10 Mayıs Anneler Günü. Bizim evlatlarımız yanımızda değil. Bizim evlatlarımız bize çiçek getiremeyecek. Bunların hesabını kim verecek. Lütfen artık bir şeyler değişsin. Ülkemizin güzel çocukları daha fazla katledilmesin" dedi.

"ARAMIZDA OLMAYAN 130 EVLADIMIZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE BAĞIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

STK başkanlarından Bilgen Kömüş ise, "Meydanlardayız, meclisteyiz, sosyal medyadayız, her yerdeyiz. Bugün aramızda olmayan 130 evladımız için var gücümüzle hep birlikte bağırmaya devam edeceğiz. Birileri bizi duyana kadar bağıracağız. Sosyal medyada bağıracağız. Birileri sosyal medyada adalet aranmaz dese de biz bağıracağız" açıklamalarında bulundu.

Kömüş, vefat eden çocukların Anneler Günü'nde ailelerinin yanında olamayacağını vurgulayarak, "Bu annelere bırakılan bu travmaları yaşatan, bu acının yanında katil yakınlarıyla muhatap olan kim varsa ve bu aileleri tehdit etmeye cüret eden kim varsa biz Türk milleti olarak bizzat tam karşılarındayız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Bugün Gaziantep'den, Çorum'dan, İstanbul'dan, Batman'dan ve Adana'dan gelen her bir ailemize söz veriyorum. Sesimiz nerede çıkıyorsa, kim bizi nerede duyacaksa biz oradayız" diye konuştu.

