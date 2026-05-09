HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şırnak'ta acı olay! Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan Vefa Yıldırım boğuldu.

Şırnak'ta acı olay! Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güneyce köyünde meydana geldi. Vefa Yıldırım ve arkadaşı, iddiaya göre serinlemek için köyden geçen dereye girdi. Deredeki akıntıya kapılan iki arkadaştan Vefa Yıldırım, suda kaybolurken, diğeri ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldırım’ın kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Yıldırım, ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi tekrar duran Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den İran'a deniz ablukası: 62 gemiyi engellediABD'den İran'a deniz ablukası: 62 gemiyi engelledi
Kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandıKaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.