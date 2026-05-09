TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2026 zirve programı İstanbul'da gerçekleştirildi

İstanbul’da bulunan Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde düzenlenen program; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Miray Yapım Kurucusu Eyüp Gökhan Özekin, tıp doktoru Prof. Dr. Oytun Erbaş, ekonomist Mert Başaran, TV sunucusu Cansu Canan Özgen, ShiftDelete.net Kurucusu Hakkı Alkan, gazeteci Türker Akıncı ve birçok önemli konuğun yanı sıra çok sayıda katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Program kapsamında gençler; savunma sanayiinden teknolojiye, turizmden tekstile, medyadan sağlığa, finans ve girişimcilik ekosisteminden üretim dünyasına kadar farklı alanlarda başarı hikâyeleriyle öne çıkan isimlerin tecrübelerini dinleme imkânı buldu. Oturumlarda liderlik, stratejik düşünme, kriz yönetimi, ekip kurma, girişimcilik, marka inşası, üretim kültürü, sürdürülebilir başarı ve gençlerin iş hayatındaki rolü gibi başlıklar ele alındı.

TÜGVA, 2018 yılından bu yana düzenlenen Genç Yönetici Okulu projesiyle; gençlerin yalnızca kariyer hedeflerine katkı sunmayı değil, aynı zamanda onları yönetim ahlakı, sorumluluk bilinci, girişimcilik cesareti ve liderlik vizyonuyla geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Program, iş hayatında yöneticilik yapan ya da yönetici olmayı hedefleyen gençlere, alanında uzman isimlerden doğrudan tecrübe aktarımı sağlarken; katılımcıların yönetim kültürünü teorik bilginin ötesinde pratik örneklerle tanımasına katkı sunuyor.

“VARSAN VARSIN, YOKSAN YOKSUN”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜGVA tarafından düzenlenen Genç Yöneticilik Okulu projesi kapsamında gençlerle bir araya gelerek iş hayatı, liderlik ve kişisel gelişim üzerine kapsamlı bir tecrübe paylaşımında bulundu. Bakan Bolat, Türkiye’nin geleceğinin ‘eşitlik, gençlik, girişimcilik’ formülünden geçtiğini vurguladığı konuşmasında, gençlere dijital çağın imkanlarını doğru kullanma ve karakterli birer lider olma çağrısında bulundu.

Başarının tesadüf olmadığını ve sabır gerektirdiğini belirten Bolat, "Hayat yolu bir binanın yükselmesi gibi tuğlaların üst üste konulmasıyla ilerler. Dijital çağda yollar kısalmış görünse de tecrübe; yaşanmışlıkların, acıların ve yenilen kazıkların toplamıdır. Başkalarının tecrübelerinden istifade etmek, düşüp kalkarak vakit kaybetmenizi engelleyecek daha ucuz ve hızlı bir yoldur.” şeklinde konuştu.

İş dünyasında var olmanın temel şartının üretmek olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı: “Hayatta bir kural vardır: Varsan varsın, yoksan yoksun. Eğer bir şeyler ortaya koyup varlığınızı hissettiriyorsanız varsınızdır. Sizi kaybetmek istemeyecek bir işveren, istediğiniz imkanları size sunacaktır. Ancak bunun temelinde 'El-Emin' sıfatına sahip olmak, yani güvenilir bir insan olmak yatar."

Gençlere finansal okuryazarlık ve tasarruf konusunda da önemli tavsiyelerde bulunan Bolat, "Geliriniz ne olursa olsun mutlaka yedek akçe ayırmayı öğrenmelisiniz. 30 bin kazanıp 100 bin harcayan, kredi kartlarını umarsızca kullanan biri için gelecek sıkıntılıdır. Şahsi, ailevi ya da devlet bütçesi fark etmez; standart formül ayağını yorganına göre uzatmaktır.” uyarısında bulundu.

Liderliğin sadece unvandan ibaret olmadığını da sözlerine ekleyen Bakan Bolat, yöneticilikte en kötü durumun kararsızlık olduğunu vurguladı: "Ülkeleri yüzde 3'lük bir yönetici kitlesi yönetir. İyi bir yönetici; ortak aklı dinleyen ama nihayetinde irade gösterip karar verebilen kişidir. İletişimde ise tatlı dil ve empatiyi elden bırakmamalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız."

Bakan Bolat konuşmasını, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak ‘networking’ yeteneklerini geliştirmeleri ve ‘iş beğenmemezlik’ yapmadan hayatın her anını öğrenerek doldurmaları gerektiğini hatırlatarak noktaladı.

“YARINI OKUMAK BİR ÖNGÖRÜ MESELESİDİR”

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise konuşmasında Genç Yönetici Okulu’nun yalnızca bir eğitim programı olmadığını, gençlerin fikirden değere, cesaretten liderliğe uzanan yolculuğuna katkı sunan güçlü bir vizyon projesi olduğunu ifade etti.

Beşinci, “Hiçbir şey mükemmel değildir. Mükemmel olan tek şey emektir, çabadır, gayrettir ve çalışmaktır. Ayrıca unutmamalıyız ki gerçek liderlik, yalnızca bugünü yönetmek değil; yarının dünyasını bugünden kurabilmektir. Dijital dönüşümün, yapay zekanın ve yeni ekonomik modellerin hayatı yeniden şekillendirdiği bu kritik eşikte bizler, akıntıda sürüklenen değil, rotayı bizzat çizen bir gençliğe inanıyoruz.” diye konuştu.

Gençlere seslenen Beşinci, çağın hızlı değiştiğini ancak güçlü karaktere, sağlam iradeye ve üretken akla duyulan ihtiyacın değişmediğini belirterek şunları kaydetti: “Yarını okumak bir öngörü meselesidir. Fakat o yarını adaletle, bilgiyle ve inançla inşa etmek, güçlü bir karakterin eseridir. Çünkü bilgi ahlakla yoğrulduğunda gerçek bir güce, kariyer karakterle mühürlendiğinde kalıcı bir ize dönüşür. Bugün yalnızca kriz çözenlere değil, yol gösterenlere; yalnızca bugünü idare edenlere değil, geleceği kuran genç yöneticilere ihtiyacımız var. Sizler, yeni dünyanın kodlarını kadim bir birikim ve modern bir zihinle yeniden yazacak olan mimarlarsınız. Bizim lugatımızda 'yöneticilik' statü değil, bir duruştur. Emin olun ki niyet berraksa yol görünür, gayret sağlamsa iz sürülür.”

Beşinci, TÜGVA olarak gençlerin hayatına dokunan, onları çağın gerektirdiği donanımlarla buluşturan projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Biz genç kardeşlerimizin sadece kendi kariyerlerini değil, Türkiye’nin yarınlarını da inşa edeceklerine inanıyoruz. Bu ülkenin en büyük gücü; hayali olan, gayreti olan, derdi olan ve sorumluluk almaktan çekinmeyen gençleridir. Genç Yönetici Okulu’ndan geçen her kardeşimizin gittiği yerde güven veren, değer üreten, insan yetiştiren ve iz bırakan bir yönetici olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Program, konuşmaların ardından sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlar, tecrübe paylaşımları ve gençlerin sorularıyla devam etti. Zirve boyunca katılımcılar, iş dünyasının farklı alanlarından gelen isimlerle bir araya gelerek kariyer planlaması, liderlik, girişimcilik ve yönetim kültürüne dair önemli kazanımlar elde etti.

Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı, katılımcılara yapılan teşekkür takdimi ve program kapsamında yer alan gençlerle gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Genç Yönetici Okulu projesine ilişkin detaylı bilgi almak ve başvuru süreçlerini takip etmek için tugva.org adresini ziyaret edebilirsiniz.