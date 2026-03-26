Trump'tan bir 'müzakere' çıkışı daha! İran'ın neden kabul etmediğini de açıkladı

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi tarafından düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. İran’a karşı açık şekilde kazandıklarını belirten Trump, "İran'a Ortadoğu'da yaptığımız gibi bir şey daha önce hiç görülmedi" değerlendirmesinde bulundu.

"SÖYLEMEYE KORKUYORLAR"

İran’ın ABD ile müzakere halinde olduğu iddiasını yineleyen Trump, "Müzakere halindeler ve bir anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Ama bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar. Ayrıca bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" dedi.

"YÜKSEK LİDER OLMAMI İSTİYORLAR"

Bazı kesimlerin kendisini İran’ın yüksek lideri yapmak istediğini öne süren Trump, "Ben istemiyorum. Söylediklerine bakın. Çok açık bir şekilde duyuyoruz ki; 'Sizi bir sonraki yüksek lider yapmak istiyoruz' Hayır, teşekkür ederim. İstemiyorum" diye konuştu.

'SAVAŞ' YERİNİ 'ASKERİ OPERASYON'

ABD’nin İran’ı yıkıp geçtiğini iddia eden Trump, " 'Savaş' kelimesini kullanmayacağım. Çünkü, 'Savaş kelimesini kullanırsanız, bu belki de iyi bir şey olmaz' diyorlar. Savaş kelimesini sevmiyorlar, çünkü onay almanız gerekiyor. Bu yüzden 'askeri operasyon' kelimesini kullanacağım, ki bu aslında tam olarak bu. Buna askeri yıkım deniyor" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, 2024 seçimlerini Demokratların kazanmış olması halinde, İran’ın şu anda nükleer silahlara sahip olacağını savundu.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: TRUMP CEHENNEMİ YAŞATMAYA HAZIR

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD-İran müzakerelerine ve bölgede devam eden gerilime ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD ile İran arasında görüşmelerin olduğunu vurgulayan Leavitt, ABD'nin bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri seçeneklerini hazır tutmaya devam ettiğini söyledi.

Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda net bir ifade kullanmaktan kaçınan Leavitt, bu konuda kararın Trump'a ait olduğunu söylemekle yetindi.

Leavitt, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." şeklinde konuştu.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının "blöf" olmadığını kaydeden ABD'li Sözcü, Trump'ın İran’a "cehennemi yaşatmaya hazır olduğunu" söyledi.