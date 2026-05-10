Siirt’te şampiyonluk kutlamasında havai fişek doğalgaz kombisini yaktı

Siirt’te Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında atıldığı iddia edilen havai fişek, bir apartmanın son katındaki doğalgaz kombisine isabet etti. Çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre şampiyonluk kutlamaları sırasında kullanılan havai fişeklerden biri balkon kısmındaki doğalgaz kombisine isabet etti. İsabet sonrası kombi ve doğalgaz hattında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartman sakinleri büyük korku yaşadı. Yangının ardından doğalgaz hattında güvenlik kontrolü yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

