HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kızılay’dan hem anne hem baba olan kadınlara Anneler Günü sürprizi

Türk Kızılayı Ağrı Kadın Kolları Gönüllüleri tarafından Anneler Günü kapsamında yetim ailelerin annelerine yönelik anlamlı bir program düzenlendi. Ağrı Kızılay Şubesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte anneler kahvaltıda bir araya geldi.

Kızılay’dan hem anne hem baba olan kadınlara Anneler Günü sürprizi

Programa, Ağrı Valisi Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt de katıldı. Etkinlikte, hem annelik hem babalık sorumluluğunu üstlenen kadınlarla sohbet edilerek Anneler Günü kutlandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda annelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, kadınların yaşadığı zorluklar ve hayat hikâyeleri de dinlendi. Türk Kızılayı Ağrı Kadın Kolları Gönüllüleri, toplumun her kesimine dokunmaya devam edeceklerini belirterek, özellikle fedakâr annelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Kızılay’dan hem anne hem baba olan kadınlara Anneler Günü sürprizi 1

Kızılay’dan hem anne hem baba olan kadınlara Anneler Günü sürprizi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye erleri yakaladıOtomobilin içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiye erleri yakaladı
Samsun’da 50 bin adet dolu makaron ele geçirildiSamsun’da 50 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Zincir markette infial yaratan olay! Yönetici kadın çalışanı dövdü

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Cannes'da Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal rüzgarı esecek

Cannes'da Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal rüzgarı esecek

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.