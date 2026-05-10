Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

Kayseri'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Çiçekçiler siparişlere yetişmeye çalıştı. Vatandaşlar, sevdiklerine çiçek almak için işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar annelerine tek gül almayı tercih etti. Bazıları ise buket ve aranjman siparişi verdi.

"BUGÜN ÖZEL BİR GÜN OLDUĞU İÇİN GÜL ALMAK İSTEDİM"

Annesine çiçek alan Ömürhan Yücel, Anneler Günü'nü tüm annelerle kutladı. Çiçekçi dükkanlarını gezdi. Gül fiyatları 250-300 TL arasında değişiyor. Saksı çiçekleri 300 TL ile 1500 TL arasında satılıyor. Yücel, annesine 200 TL'ye gül aldı. Annelerimizin her gün günlerini kutlamalıyız. Ancak bugün özel bir gün olduğu için gül almak istedim. Gezdiğim dükkanlarda yoğunluk vardı. Bu nedenle çiçek almakta zorlandım.

