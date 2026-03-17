Motosiklet, servis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Vadişehir Mahallesi Pamukkale Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.K.I. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, plakası öğrenilemeyen bir servis aracı ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen motosikletin sürücüsü Z.K.I. ve yolcusu D.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



