Motosiklet, servis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir’de servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Vadişehir Mahallesi Pamukkale Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.K.I. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, plakası öğrenilemeyen bir servis aracı ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen motosikletin sürücüsü Z.K.I. ve yolcusu D.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Manavgat’ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştıManavgat’ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Cezaevi firarisi Gediz’de yakalandıCezaevi firarisi Gediz’de yakalandı

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

