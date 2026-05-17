HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi: 5 tutuklama

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilik yapan bazı kişilerden şiddet ve tehditle haraç almaya çalışan şebeke çökertildi, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi: 5 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki bazı çiftçileri hedef alarak baskı, tehdit ve şiddet kullanarak para isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı.

Çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi: 5 tutuklama 1

HARAÇ İSTEDİĞİ ÇİFTÇİYİ İPLE BAĞLAMIŞLAR

Yapılan çalışma çerçevesinde çiftçilerden O.A.'yı para vermediği için iple bağlayarak silahla tehdit ettiği, telefonunu parçaladığı iddia edilen H.Y.'nin liderliğini yaptığı 6 kişilik şebeke belirlendi. Belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar kenevir ile tohumu ve 5 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin İl Jandarma KOM ve Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadeleri alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan H.Y. ile birlikte 5 şüpheli silahla, birden fazla kişi ile birlikte tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonetle çarpışan otomobil ters döndü: 1 yaralıKamyonetle çarpışan otomobil ters döndü: 1 yaralı
Edirne’de sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndüEdirne’de sağanak etkili oldu: Caddeler göle döndü

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Mersin haraç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.