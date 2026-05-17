HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sokak ortasında rastgele ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Kahramanmaraş'ta kimliği belirsiz bir şahsın pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında rastgele ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 21 yaşındaki S.B. isimli kadını ayağından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken iki sokak ötede ismi öğrenilemeyen bir erkeği de kalçasından vurarak yaraladı.

Sokak ortasında rastgele ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı 1

RASTGELE ATEŞ ETTİ VATANDAŞLARI YARALADI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sokak ortasında rastgele ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı 2

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi: 5 tutuklamaÇiftçilerden haraç isteyip iple bağlayan şebeke çökertildi: 5 tutuklama
Kamyonetle çarpışan otomobil ters döndü: 1 yaralıKamyonetle çarpışan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş silah saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.