Tekirdağ'da kamyonetle çarpışan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı H.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Saray-Çerkezköy yolu üzerindeki Çukuryurt Kavşağı’nda meydana geldi. Saray istikametinden Çerkezköy yönüne dönmekte olan F.Ç. idaresindeki 39 ADV 337 plakalı otomobil ile Çukuryurt yönünden Saray istikametine seyreden F.G. yönetimindeki 59 AET 539 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

İddiaya göre, ışık ihlali sonucu meydana gelen çarpışmanın etkisiyle 39 ADV 337 plakalı otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ç., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı H.Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

