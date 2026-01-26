Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Jack & Jones boxer setlerinde %50’ye varan büyük indirim başladı!
Jack & Jones boxer setlerinde %50’ye varan büyük indirim başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Boxer seçerken her erkek benzer şeyi arıyor: Sıkmasın, yukarı toplanmasın ve ilk yıkamada formunu kaybetmesin. Jack & Jones da boxer modellerinde tam da bu yokmuş gibi hissettiren konforu vadediyor. Üstelik şimdi seçili 3’lü ve 5’li paketlerde %50’ye varan indirimlerle kaliteyi çok daha uygun fiyata yakalayabilirsiniz. İşte detaylar!

Boxer, erkeğin gün içindeki özgüvenini ve rahatlığını belirleyen en temel parçalardan biri. En az bir pantolon kadar özenle seçilmesi gereken doğru iç çamaşırında; sıkmayan bel bandı, toplanmayan kesim ve nefes alan doku bulmak zordur. Neyse ki Jack & Jones’un seçili 3’lü ve 5’li paketlerindeki %50’ye varan indirimlerle premium rahatlığa avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Hadi o zaman içeriğe geçelim!

1. Jack & Jones Jachenrik Boxer Seti (3 Adet)

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kumaşı kaliteli 1aydır kullanıyorum renk atma solma gibi şeyler olmadı tavsiye ederim.”
  • “Her zaman aldığım boxerlar kalite hep aynı hiç bozmadılar.”
2. Jack & Jones Jacoliver Boxer Seti (5 Adet)

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Mükemmel ürün zaten başka renklerde satın almıştım. Kompozisyon, kalite ve mükemmel boyut.”
  • “Giymesi çok rahat, sıkmıyor veya kaşındırmıyor, giymeyi çok seviyorum ve tekrar satın alırdım. 5/5!”
3. Jack & Jones Jacanthony Boxer Seti (3 Adet)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyatına göre çok kaliteli. Kat kat pahalı ama kağıt gibi kumaşı olan ürünleri ikiye katlar. Düşünmeden alın.”
  • “Gayet rahat ve konforlu. Kesinlikle öneriyorum. Bir günde de elime ulaştı.”
4. Jack & Jones Jacoliver Boxer Seti (5 Adet)

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün kaliteli ve herhangi bi söküğü yırtığı olmadan geldi. Kumaşın kalitesi de iyi alacak arkadaşlar hiç düşünmeden alabilirsiniz.”
  • “ Beklendiği gibi geldi süperdi. Görseldekinin aynısı ve jack kalitesi.”
5. Jack & Jones Herren Boxer Seti (3 Adet)

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Jack & jones iç çamaşırları konusunda baya iyiler çok rahat sıkmıyor + terletmiyor.”
  • “JJ boxerları arasında en sevdiğim ürün oldu. Aylardır kullanıyorum formundan bir şey kaybetmedi hala aynı kalıp ve yumuşaklıkta.”
Bu içerik 26 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
boxer boxer erkek
