Bingöl’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bingöl İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, Solhan ilçesinde kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu köy ve mezra yollarında kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürütüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu belirtilirken, ekipler ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmalarının yanı sıra yol genişletme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Yetkililer, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır