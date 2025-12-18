Apple, iOS 26.3 ve iPadOS 26.3'ün ilk halka açık betalarını yayınladı: İşte yenilikleri

Yayınlanan geliştirici odaklı sürümün ardından Apple, iOS 26.3 ve iPadOS 26.3'ün ilk halka açık betalarını (public beta) beta programına dahil olan kullanıcılara sundu.

IOS 26.3 PUBLIC BETA NELER SUNUYOR? İŞTE ÖZELLİKLERİ

iOS 26.3 ile, eğer Android'e geçiş yapıyorsanız verilerinizi bir Android cihazına aktarmanın daha kolay bir yoluna kavuşuyorsunuz. GSMArena'da yer alan habere göre bu, Google tarafından Android'e de eklenmekte olan bir özellik.

AB'deki üçüncü taraf giyilebilir cihazlar için, adından da anlaşılacağı gibi bildirimlerin bir iPhone'dan üçüncü taraf bir cihaza iletilmesini sağlayan yeni bir Bildirim İletme (Notification Forwarding) özelliği de bulunuyor. Bu özellik AB tarafından zorunlu kılınan bu özellik, üçüncü taraf giyilebilir cihazlarda bildirim alabilmenizi sağlıyor.

Ayrıca duvar kağıdı galerisindeki özel bir Hava Durumu bölümünde yeni hava durumu duvar kağıtları da yer alıyor. Bu yenilik, eskiden "Hava Durumu ve Astronomi" olan bölümün ayrı Hava Durumu ve Astronomi bölümlerine ayrılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda.