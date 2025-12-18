Zorlu havalara dünden hazır Camper ayakkabı günün fırsat ürün oldu!

Kış aylarında hem dayanıklılık hem de rahatlık arayanlar için tasarlanan Camper Peu Pista GM, yılın son fırsatları kapsamında öne çıkan modellerden biri. Destekleyici tabanı, sağlam zemin tutuşu ve uzun ömürlü kullanımıyla fark yaratan bu botun indirimini kaçırmadan alarak yeni yıla konforlu ve güvenli adımlarla girebilirsiniz. İşte detaylar!

Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Kahverengi Deri Bilekte Bot

GORE-TEX® ePE membranı sayesinde su geçirmez ve nefes alabilir yapı sağlarken kışa uygun astarıyla ayaklarınızı gün boyu sıcak ve kuru kalmasına yardımcı olan Camper bot, ekstra yastıklama sunan çıkarılabilir OrthoLite® Recycled™ tabanlığıyla gün boyu konfor sağlarken EVA orta tabanla da darbe emilimini artırır. %27 doğal içerik barındıran MICHELIN® kauçuk dış tabanı ise güçlü zemin tutuşu ve kaymazlık sunarak zorlu hava koşullarında güvenli adımlar atmanızı garantiler. Elastik bağcık sistemiyle pratiklik yaratırken 2,9 cm taban yüksekliğiyle dengeli ve rahat bir yürüyüş deneyimi yaşatan Peu Gista GM, güvenilir bir kış botu arayan her erkek için ideal bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

"Her türlü hava koşuluna uygun en iyi yürüyüş ayakkabısı!"

"Yürüyüş için çok rahatlar. Ayaklarınızı sıcak tutuyorlar."

"Her türlü etkinlik için mükemmel. Son derece rahat."

Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Siyah Deri Bilekte Bot

Yağmurda, karda, şehirde her adımda güven: Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Siyah Deri Orta Boy Bot

Peu Pista GM GORE-TEX Erkek Çok Renkli Kumaş Bilekte Bot

