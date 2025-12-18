Yamaçtaki ilginç kaya dikkat çekiyor

Salıpazarı ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nin kırsal kesiminde yer alan yamaçta tek başına duran kaya, uzaktan bakıldığında siluetiyle görenleri şaşırtıyor. Özellikle bulutlu havalarda daha da belirgin hale gelen kaya parçası, çevredeki ağaçlarla birlikte doğal bir manzara oluşturuyor. Mahalle sakinleri, kayanın uzun yıllardır aynı şekilde durduğunu belirtti. Doğal yapısıyla dikkat çeken kaya parçasının, bölgenin jeolojik yapısının bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.

