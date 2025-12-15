Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yeni bir televizyon alırken pek çok kişinin ortak beklentisi büyük ekranda net ve canlı görüntüler sunan, akıllı özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlayan ve tüm bunları yaparken bütçeyi zorlamayan bir model bulmak oluyor. Günümüzde kaliteli bir TV deneyimi için 4K çözünürlük, güçlü panel teknolojisi ve zengin bağlantı seçenekleri artık temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. O zaman fiyat/performansta çok hoşunuza gidecek NextStar televizyon Yılın Son Fırsatları'na özel indirimdeyken kaçırmayın!

Evde film, dizi ve spor keyfini daha üst seviyeye taşımak isteyenler için televizyon seçimi sadece ekran boyutuyla sınırlı değil; görüntü kalitesi, akıllı TV altyapısı ve erişilebilir fiyat da büyük önem taşıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir seçenek bulmak her zaman kolay olmasa da MiniLED paneli ve 4K Ultra HD çözünürlüğüyle güçlü bir izleme deneyimi sunan NextStar televizyon, Yılın Son Fırsatları sayesinde indirimli fiyatıyla bu ihtiyaca cazip bir çözüm sunuyor. İşte detaylar!

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Next indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

NextStar YE-55IDG11 55'' 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Google MiniLED TV [Enerji Sınıfı G]

NextStar televizyonda Yılın Son Fırsatları na özel büyük indirim! 1

NextStar televizyon, 4K Ultra HD (3840x2160) çözünürlüğü ve MiniLED panel aydınlatma teknolojisiyle daha yüksek kontrast, canlı renkler ve net detaylar sunarak üstün bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlar. 800 cd/m² parlaklık, 100.000:1 kontrast oranı ve 1.07 milyar renk desteği sayesinde film, dizi ve spor yayınlarında etkileyici görüntülerin yanında 178° geniş görüş açısı her açıdan aynı kaliteyi korur. Google TV işletim sistemi ile Netflix, YouTube, Amazon Prime ve daha birçok uygulamaya kolayca erişirken Wi-Fi, Ethernet ve Bluetooth desteğiyle bağlantı seçeneklerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyat/performans bir ürün. Ürün bana ulaştığı an servisi aradım 2 gün sonra ekip gelip hızlıca kurdu (10dk). Ekran kalitesi gerçekten çok iyi. Bahsettiği gibi local dimming olayında miniled beklentimi karşılıyor. Kontrast, renkler güzel. Ses standart bir kullanıcı için yeterli olur diye düşünüyorum, ses profili gayet dengeli, baslar tizler birbirini yemiyor. Ben ayrı bir hoparlör ile kullanıyorum. Google TV de app kullanımı gayet akıcı hiç sorun yaratmıyor, aktif olarak tod kullanıyorum. Markası zaten o next o yüzden uydu alıcısı çok iyi çalışıyor. Maximum parlaklığı biraz daha yüksek olabilirdi, onu da ekran için gerekli ayarları yaparak arka ışığı arttırıp daha iyi hale getirebilirsiniz."
  • "Harika TV fiyatı ve özellikleri harika. Ses ve görüntü markalı TV'lerden aşağı kalır yanı yok. Android 14 ile geliyor. TV mini LED özelliklerini hissettiriyor. Büyük oranda yerli üretim. Kanal geçişleri hızlı, Google Asistan ile TV kullanımı çok zevkli . Uygulama geçişleri hızlı. Özellikle HDR harika hissttiriyor. Fiyat olarak mükemmel."
Ürünü İncele

Farklı medya platformlarına erişebileceğiniz yüksek ses ve görüntü kalitesinin yanında Google TV işletim sistemine de sahip Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil) ürününü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Televizyonunuzu duvara montelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Televizyon kanallarının çekmeme sorunlarıyla karşılaşmamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

NextStar televizyonda Yılın Son Fırsatları na özel büyük indirim! 2

Bu içerik 15 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

