Pixel Buds zorunluluğu bitti: Google, her kulaklığı "canlı tercümana" dönüştüren özelliği açtı

Yurt dışı seyahatlerinde pahalı çeviri ekipmanlarına artık gerek kalmadı. Google, devrim niteliğindeki "gerçek zamanlı çeviri" özelliğini Pixel Buds’a özel olmaktan çıkarıp her türlü kulaklıkta kullanılabilir hale getirdi. Artık markası ne olursa olsun, kulağınızdaki herhangi bir kulaklık anlık sözlü tercümana dönüşebiliyor.

Enes Çırtlık

Yabancı dil bariyeri, teknoloji devlerinin en büyük savaş alanı. Bugüne kadar da "canlı çeviri" özelliklerini kullanmak için genellikle o markanın kulaklıklarına (Pixel Buds veya AirPods gibi) sahip olmanız gerekiyordu. Google, yaptığı hamleyle bu "ekosistem duvarını" kaldırdı.

Google Translate'e gelen yeni güncelleme, elinizdeki (veya kulağınızdaki) teknolojiyi baştan aşağı değiştiriyor.

KULAKLIK FARK ETMEKSİZİN "CANLI ÇEVİRİ"

Webtekno'nun aktardığı bilgilere göre; Google, daha önce sadece kendi kulaklığı Pixel Buds’a özel kıldığı gerçek zamanlı konuşma çevirisi özelliğini tüm kulaklıklarla kullanılabilir hale getirdi.

Pixel Buds zorunluluğu bitti: Google, her kulaklığı "canlı tercümana" dönüştüren özelliği açtı 1

Bu ne anlama geliyor? Örneğin, telefonunuza bağlı bir kulaklığa sahipseniz, karşınızdaki kişinin konuştuğu yabancı dili anlık olarak kulağınızda kendi dilinizde duyabileceksiniz. 70’ten fazla dili destekleyen sistem, Apple’ın sadece AirPods ile sınırlı tuttuğu benzer özelliğinin aksine, teknolojiyi diğer kulaklık kullanıcılarına açıyor.

GEMİNİ ZEKASIYLA "ROBOT GİBİ" ÇEVİRİ TARİH OLUYOR

Güncellemenin görünmeyen kahramanı ise Google'ın yapay zekası Gemini. Gemini entegrasyonu sayesinde:

  • Deyimler,
  • Argo ifadeler,
  • Kelimesi kelimesine çevrildiğinde anlamını kaybeden sözler, çok daha doğal ve akıcı bir şekilde çevriliyor.

DİL ÖĞRENME ASİSTANINA DÖNÜŞÜYOR

Öte yandan, Google Translate sadece bir araç değil, bir öğretmene de dönüşüyor. Yeni genişletilen "Alıştırma (Practice)" özelliği sayesinde, uygulama sizin dil seviyenizi analiz edip buna uygun dinleme ve anlama egzersizleri sunuyor.

NE ZAMAN KULLANABİLECEĞİZ?

Bu devrimsel özellik şu an için ABD, Meksika ve Hindistan’daki Android kullanıcıları için aktif edildi. Özellik, iOS tarafına ise gelecek yıl gelecek. Türkçe desteğinin ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

